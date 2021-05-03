日職／王柏融可望交手「神之子」　吳念庭暫居打擊王

「台灣至寶」上週對決，本季第一次交手就上演攻防戰，吳念庭在日本火腿鬥士隊滿壘時大秀美技守備，攔截王柏融強勁的滾地球並且迅速回傳本壘，沒收大王為球隊建功的好機會，第三戰因為火腿隊多人新冠確診取消比賽，埼玉西武獅目前暫居太平洋聯盟第四，今天(3日)下午4點45分起，先在主場迎接歐力士猛牛踢館三連戰，休息一天後，星期五開啟三天作客福岡軟銀鷹之旅，還有更多精彩的賽事請鎖定ELEVEN體育家族。
記者吳政紘/綜合報導
2021-05-03 17:37:27
吳念庭上週連續十場安打的紀錄中斷，但是攻守的狀況不錯，打擊率目前為0.282暫居西武打擊王，今起交手歐力士，要面對上一戰對西武取勝的宮城大彌，西武獅今天也首次派出擁有大聯盟資歷的洋投Matt Dermody希望可以取勝，西武獅跟排名第五的歐力士僅有0.5的勝差，本季交手2勝4敗，三連戰勢必守住主場才不會讓歐力士給超車排名；西武獅週五前進福岡巨蛋，軟銀目前聯盟排名第二，兩隊本季交手，西武獅以４勝１敗１和佔上風，並且吳念庭對軟銀打點進帳最多，希望本週有機會為球隊建功；另外，火腿隊因為疫情關係，將延後對決羅德的三連戰，週五在主場迎戰東北樂天金鷲，王柏融將有機會與宋家豪來場投打對決，並且有可能在週六首次碰頭「神之子」田中將大；而宋家豪目前連５場０失分，今起作客軟銀三連戰，本季對決軟銀的防禦率還是完美的０，本週要繼續守住紀錄。
中華職棒的部分，ELEVEN體育家族本週還有樂天桃猿以及味全龍主場，樂天桃猿明天先與富邦悍將展開二連戰，再相繼與中信兄弟、統一獅跟味全龍交手，樂天桃猿本季主場優勢不再，並且與富邦對決為1勝4敗，明天這場師徒對決，樂天尋求對富邦終止三連敗；味全龍明天要先對中信兄弟終止對戰三連敗，週三起則要克服恐獅症對統一獅尋求首勝，精彩賽事請鎖定ELEVEN體育家族。