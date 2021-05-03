名家論壇》單厚之／當警察怕流氓

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還記得「太陽花運動」的年代，當時的警察被形容成「國家暴力」，警察的所有作為都被認為是不公不義的。但隨著社群網路的發展，警察在民眾心目中的形象也有了很大的轉變。
警察的形象轉變，是出於自保的需要。在全民皆狗仔、處處有監控的環境下，警察不得不隨時錄影，以免出事死無對證。隨著社群網路的發展，媒體對畫面的需求增加，警察成了全中華民國拍片最多的單位。
所有的媒體直接拿著警方提供的密錄、監視畫面直接剪成新聞。什麼爆料公社、爆廢公社、黑色豪門、乃至軍方的軍聞社，相較於警方都是小巫見大巫。
警察掌握了鏡頭的角度，自然就掌握了正義的詮釋權。同樣是執法，在太陽花時叫做警察濫權、暴力執法；而現在的「大外割」卻變成「霸氣」的同義詞。
原本應該監督警察的媒體，因為流量需要，就成了警察的下游，拿著警察提供的影片，剪出一則又一則讚揚、歌頌警察的精彩片段。
記者跟警察之間的關係變了，警察跟流氓之間的關係也變了。以前是流氓怕警察，現在是流氓砸分局，警察還幫著滅證、幫流氓擦屁股。要是在早年發生這種事，黑道至少會乖乖交幾個人頭出來，讓警察對輿論有個交代，哪有什麼握手言和、寫個悔過書就了事？
事情發展到今天，警方懲處的懲處、調職的調職，市警局長交出手機、接受測謊，結果砸警局的黑道反而能置身事外，讓人看不懂這是什麼世道？到底誰是白道、誰是黑道？
無獨有偶的，北投分局也接著出包，火還燒到了執政黨身上。民進黨高層不斷的震怒、切割，要求迅速開除趙介佑的黨籍，民進黨台北市黨部卻不為所動。好不容易開除了趙介佑，等到趙介佑的姑姑、民進黨北市黨部執行長趙心瑜主動提出辭呈時，市黨部主委吳怡農還要特別「感謝趙心瑜體諒跟這些年的付出」，並祝福事業順利。
試問，如果在今天各界口誅筆伐的氛圍下，連吳怡農都還要特別感謝趙家人的「體諒」，那北投分局在當初的情況下，又要用怎樣的姿態面對趙介佑？
過去這兩年，警方大量用《社維法》移送民眾，用放大鏡檢視民眾在網路的言論，不管是批評政府不當或是如網紅「罔腰」宣稱自己懷孕，一律都移送法辦。臨檢一個非洲鼓老師，因為一句「白痴」就可以大外割、上銬、拘留9小時；但真正面對黑道時，警方的表現卻如此軟弱，讓人民如何能心服？
今天警察的正面形象，講白了是建立在打擊一些小奸小惡，甚至是消費情緒失控的平民百姓跟小屁孩之上。如果警察只敢打蒼蠅、不敢打老虎，只會騷擾平民百姓，遇到真正的黑道卻束手無策，那警察好不容易建立的正面形象，也會很快崩壞。
過去這兩年，警方無論是宣傳或辦案，都放了太多的心力在網路上，而不願意在現實、維護治安上，投注更多的心力。但再多「霸氣側露」的大外割宣傳，也抵不過一次分局「霸氣被砸」。
●作者：單厚之／資深媒體人
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