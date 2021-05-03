重啟核四公投與支持者立場歧異？時力：反重啟是一貫主張
針對網路媒體引用由台灣民意基金會公布民調結果，在重啟核四公投部分，時代力量支持者同意百分比高於不同意百分比，並指出「以時代力量長期反核與反對核四商轉，卻出現『黨的態度和支持者投票傾向出現明顯歧異』」；對此，時代力量今（3）日強調，反對重啟核四商轉是該黨一貫的主張。
新頭殼newtalk
2021-05-03 20:06:11
台灣民意基金會日前公布民調，沃草將數據製表，分析各政黨支持者對4項公投態度的比較，其中，針對重啟核四公投部分，時代力量支持者，同意票高於不同意票，並指出「該黨長期表態反核，面對這次公投也強調支持珍愛藻礁，但反對核四商轉，黨的態度和支持者的投票傾向出現明顯的歧異。」
對此，時代力量今天發出新聞稿表達表達遺憾，時代力量表示，在立法院第九屆啟動廢止核四計畫的具體方案，獲得朝野立委的支持照案通過，自這次重啟核四商轉公投，時代力量即闡明核四因核四廠有核災疏散道路、位在斷層帶、核電潛在高成本與核廢料等問題，更不適宜重啟核四。
此外，時代力量指出，就這次所公布樣本數為小樣本數，小樣本數即容易出現在轉換成百分比時，僅因極少數調查對象的差別，而在結果上會有相差將近10個百分點現象。在分析小樣本時，若沒有進一步檢定，一般而言不會輕易以「明顯歧異」作為結論。
時代力量重申，非核家園立場不會改變，反對核四重啟是基於人民生命安全與風險考量。
新聞來源為Newtalk 新頭殼