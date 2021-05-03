疫苗施打率仍低　律師嘆政治口水過多：危機隨時會爆發

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呂秋遠進一步指，台灣採購疫苗的總預算是115億，新加坡人口是台灣的四分之一，卻編列209億，等於是台灣的八倍，以色列一樣在去年六月，就敢用一般價格的二倍採購疫苗，至於台灣為什麼不能？呂秋遠直指，因為政治口水過多，把防疫當作政治在操作。他指出，一開始就有聲音質疑與責怪政府買不到，買到以後，就說買不夠，買不夠以後，再質疑品質不好，所以不想打、想買的又說價格太高，不想打，就說這種疫苗買太多，不然就是誇大每種疫苗都可能會有的副作用，導致越來越多人不想打。
呂秋遠提到，以過去口罩的經驗，還有現在質疑疫苗的經驗，在去年六月並沒有像新加坡或是以色列的能力，擋住政治口水，投資各大藥廠，以非常高價先包下多數疫苗，在那時風聲鶴唳，疫苗都還只聞樓梯響的狀況下，沒有人敢下這樣的決定，圖利、浪費公帑、沒必要、賭博等等的政治指控，肯定會在一邊防疫，一邊防內賊的情況，讓指揮中心焦頭爛額，他感嘆，「現在不都還有人質疑，因為政府無能，所以他不能去夏威夷？」
呂秋遠強調，疫苗是有期限的，政府目前採購的疫苗，確實比莫德納、輝瑞的保護率要低，大約只有70至90%，後者卻有95%的保護率。但是牛津疫苗價格比較低，運送條件只要2到8度，不用非常低溫，而且對於重症防護率是100%。所有的疫苗都會有副作用，也可能會引起某些嚴重的過敏反應，但是，如果未來，其他兩種疫苗都不容易進口，甚至要明年才有機會採購，台灣人又多不願意打現在的疫苗，那麼，現在的疫情應該怎麼辦？
他認為，台灣先前的防疫做得非常好，但是現在已經不是銅牆鐵壁，未來還會有哪些意外發生，誰也說不準，那麼，如果大家都不願意根據政府安排的順序去施打疫苗，口罩隨著天氣越來越熱，又開始有人不願意戴，那麼，未來會怎麽辦？許多人要求進口中國疫苗，但是效力只有5成，而且根據他們自己人的說法，副作用有70餘種，他反問，「有些人不願意打牛津疫苗，卻一直要政府進口中國疫苗，又是什麼心態？」
呂秋遠強調，目前疫苗的施打率非常低，但是危機隨時會爆發，所以他懇求符合資格施打的民眾，可以盡快施打。畢竟未來會不會有更多的選擇，真的不好說，台灣人對於疫苗的選擇，在政治現實的考量下，不能出高價、不敢賭一把，所以選擇已經非常有限，如果只是埋怨政府，疫苗政策可以更完美，而且因為覺得現在的疫苗很糟，也不願意去施打，倒是可以想想，如果非常擔心疫情隨時會爆發，但是又覺得打疫苗會有副作用，副作用跟重症哪個比較嚴重？或是真的覺得中國疫苗未來一定會在台灣開放，所以在等這個解方？他呼籲，面對內憂外患，台灣實在沒有本錢犯錯。
新聞來源為Newtalk 新頭殼