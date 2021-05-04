中壢房市交易熱絡　交通建設利多成主因

近年來房市交易可以說是相當熱絡，根據統計去年第4季台灣前十大房市熱區，依新增房貸筆數排序，分別為台中市北屯區1832筆、桃園市桃園區1680筆、新北市新莊區1540筆、桃園市中壢區1471筆、新竹市1371筆、新北市板橋區1171筆、新北市淡水區1127筆、新竹縣竹北市1091筆、台中市南屯區1081筆、高雄市三民區1020筆，均有單季破千筆表現。





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中壢區位於桃園市的中心位置，看似新建案較少，但房市交易卻排名第四，專家分析與體育園區、捷運綠線延伸的利帶動，再加上貫穿東西向的龍慈路又即將新闢開通往台 66 快速道路，具有交通與地利優勢有關，鄰近工業區的上班族、通勤的台北客，都寧可捨近求遠選擇至房價較低的中壢區買房。





中信房屋中壢高中加盟店長楊可森表示，桃園從 2015 年底到2020 年底，人口成長增加 16 萬人，折合成長率 7.74%，為全國五年來人口成長幅度最大的行政區，中壢人口高達42萬人，為全國第四，新成屋109 年交易均價 27.6 萬元／坪，交易地區以高鐵特定區比例較高，近一年交易均價區間約為24~28萬元／坪，大樓中古屋，109 年 7 月交易均價 19.9 萬元／坪，價格相較新成屋穩定。





分析中壢房市熱絡的主因之一，中壢區內六大商圈「中壢海華商圈、內壢商圈、過嶺商圈、青埔高鐵商圈、中壢體育園區商圈、龍岡商圈」打造完善的生活機能，其中最受矚目為「青埔商圈、體育園區商圈」就像是磁鐵般的向外延吸引人潮進駐。





青埔高鐵商圈面積 490 公頃，橫跨中壢與大園，三大捷運站串連各自吸引擁有不同族群前來定居，「A17 領航站」以住宅區為主，流行音樂廳、書法藝術館等文藝氣息濃厚的建設，吸引高度重視生活品質的族群；「A18 高鐵桃園站」位在青埔商業中心區域，IKEA、華泰 Outlet、新光影城、水族館 Xpark 等商場林立，每到假日人潮湧入，人氣相當熱絡；「A19 桃園體育園區站」有職棒 LAMIGO 桃猿隊主場、冠德環球購物中心、亞洲矽谷、 桃園市立美術館、桃園會展中心，集運動與科技、休閒於一地。





中壢體育園區商圈位於中壢火車站後站，面積約 72.97 公頃，涵蓋環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等地，主要道路「龍慈路」，未來打通至台 66 線可接國道，交通更加便利。楊可森表示，中壢體育園區商圈將在 111 年底將會完成土地跟道路規劃， 待體育園區發展起來，建構地區完整道路系統以紓解當地交通壅 塞問題，將帶動中壢後站商圈，使民眾生活更便利。





中壢三鐵共構站也是讓中壢交易增溫的原因，中壢火車站將成為機場捷運、捷運綠線、桃園鐵路地下化計劃的三鐵共構車站，預計2025年完工，縫合前站與後站，未來將帶動區域商業機能。楊可森指出，中壢體育園區周邊住宅因仍屬1字頭房價區，相對吸引更多首購者的青睞。





政府打炒房鎖定的是建商及公司戶，對於自住剛性需求與手中有餘裕資金購屋族影響不大。桃園中壢地理位置絕佳，往返台北、新竹甚至台中，都能夠快速到達；桃園房價親民，政府在教育福利、長照福利、育兒福利等多項利多條件下，加上基礎建設健全、交通建設、產經環境成熟，自住買盤持續擴張，房仲業者仍持續看好中壢前景。



