防疫之外不忘登革熱防治 黃偉哲呼籲落實清除孳生源

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除了登革熱，黃偉哲也特別說明近期新冠肺炎的防疫措施。他表示，必要時會將防疫升級，大型集會均採「實聯制」，並嚴格要求戴口罩，嚴格執行到5月13日，如果沒有新病例出現，防疫等級再下調，但若再出現新病例，也會延後實施的長度，生活或公務有南北流動需求的民眾要多加注意。他也提醒，近期因為水情，民眾開始有用桶狀容器儲水的習慣，儲水桶務必加裝紗網或蓋上蓋子，以免孳生病媒蚊。
黃偉哲也表示，南鐵路地下化工期長、範圍大、建材與物料多，工區低窪隆起不一，雨後若後沒有妥善巡、清理環境將容易孳生病媒蚊，環保局及衛生局要加強工地稽查外，市政府相關局處也要督導廠商，也請業者做好份內工作，齊心做好登革熱防疫，維護環境與市民健康。
黃偉哲今日視察工作，對於低漥處積水、工地溝渠及樓地板等處也做了預防性投藥。並透過平板，觀看環保局溝渠隊人員以探測工具伸入水溝隱密處清除積水。台南市環保局表示，清除孳生源是登革熱防治的重點，多數民眾會順手倒除積水容器內積水，但不一定知道，溝渠因內部結構設計關係也可能導致積水。每年汛期前，環保局都會清疏溝渠淤泥以及水溝內部結構凹槽的積水，民眾如發現自家周遭水溝淤積，可通報環保局檢查與清理。如查獲積水容器已孳生病媒蚊幼蟲孑孓，將依法告發裁處 3,000 至 6,000元罰鍰。