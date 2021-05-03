防疫之外不忘登革熱防治 黃偉哲呼籲落實清除孳生源

黃偉哲今早赴台南鐵路南台南站工區視察工程進度
▲黃偉哲今早赴台南鐵路南台南站工區視察工程進度（圖／記者林怡孜攝，2021,05,03）

記者林怡孜/台南報導

2021-05-03 17:56:55

台南市長黃偉哲於今(3)日上午赴台南鐵路南台南站工區視察，關注地下化工程進度，他也視察了工地登革熱防治工作。黃偉哲並督促廠商及相關單位務必要落實清除孳生源及工區環境整理，也呼籲市民切莫輕忽登革熱防治工作，維護社區健康。

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黃偉哲表示，去年台南市締造0本土登革熱案例的成績，希望今年能夠繼續維持，但今年卻因雨量少，病媒蚊指數相對比去年高。他提醒民眾不能因為新冠肺炎疫情就放鬆登革熱防疫工作，防治登革熱沒有撇步，落實清除孳生源為要。

除了登革熱，黃偉哲也特別說明近期新冠肺炎的防疫措施。他表示，必要時會將防疫升級，大型集會均採「實聯制」，並嚴格要求戴口罩，嚴格執行到5月13日，如果沒有新病例出現，防疫等級再下調，但若再出現新病例，也會延後實施的長度，生活或公務有南北流動需求的民眾要多加注意。他也提醒，近期因為水情，民眾開始有用桶狀容器儲水的習慣，儲水桶務必加裝紗網或蓋上蓋子，以免孳生病媒蚊。

黃偉哲也表示，南鐵路地下化工期長、範圍大、建材與物料多，工區低窪隆起不一，雨後若後沒有妥善巡、清理環境將容易孳生病媒蚊，環保局及衛生局要加強工地稽查外，市政府相關局處也要督導廠商，也請業者做好份內工作，齊心做好登革熱防疫，維護環境與市民健康。

▲黃偉哲透過平板，清楚觀看到水溝隱密處清除積水情形（圖／記者林怡孜攝，2021,05,03）
▲黃偉哲透過平板，清楚觀看到水溝隱密處清除積水情形（圖／記者林怡孜攝，2021,05,03）
 

黃偉哲今日視察工作，對於低漥處積水、工地溝渠及樓地板等處也做了預防性投藥。並透過平板，觀看環保局溝渠隊人員以探測工具伸入水溝隱密處清除積水。台南市環保局表示，清除孳生源是登革熱防治的重點，多數民眾會順手倒除積水容器內積水，但不一定知道，溝渠因內部結構設計關係也可能導致積水。每年汛期前，環保局都會清疏溝渠淤泥以及水溝內部結構凹槽的積水，民眾如發現自家周遭水溝淤積，可通報環保局檢查與清理。如查獲積水容器已孳生病媒蚊幼蟲孑孓，將依法告發裁處 3,000 至 6,000元罰鍰。

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