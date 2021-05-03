內政委員會討論跟騷法　「跟騷的定義」保留至朝野協商

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對於行政院版寫道，跟蹤騷擾行為，指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之下列行為，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。並羅列了包含盯梢、跟蹤、尾隨、監視、嘲弄、等八大項行為。
國民黨立委李貴敏表示，如果被害人都能舉證特定人士反覆對他跟蹤、以符合法條的方式進行騷擾，若還要舉證「這些行為怎麼影響到我生活」，是要被害人被騷擾到無法上班？還是被騷擾到不敢出門？這些都脫離立法保護被跟騷者的用意，應該拿除「足以影響日常生活部分」。
國民黨立委林為洲則認為，應該把第三條當中，「.....與性或性別有關」的部分拿除，林為洲表示，無論是想購地的建商，透過盯梢、打無聲電話的方式，逼迫不想賣地的住戶就犯；又或者職場糾紛，其中一方心生不滿，透過跟騷的行為報復，這些都和性、性別無關的跟騷樣態，但在性別的框架下，這些都無法可管。
對於立委們的意見，陳家欽表示，如果要不要警力介入，都由被害人主觀判斷、報案的話，會浪費很多警力去調查、釐清是否符合跟騷，實務操作上會造成警力很大的負擔，進而排擠到解決其他治安事件需要的資源。
除了第三條朝野間有歧見外，第五條則觸及警察機關在對跟騷者提出書面告誡後，跟騷者在特定期間內，不得再進行跟騷行為，由於立委們對於這個時間從6個月到2年有不同意見，無法獲得共識，這兩條都保留至朝野協商。