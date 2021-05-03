內政委員會討論跟騷法　「跟騷的定義」保留至朝野協商

內政委員會討論跟騷法立法內容
▲內政委員會3日討論跟騷法草案，國民黨團認為對於跟騷的定義應該放關，以保護更多樣態的被害人，警政署長陳家欽則表示，若樣態太廣，恐對警力造成負擔。（圖／記者吳承翰攝，2021.05.03）

記者吳承翰／台北報導

2021-05-03 17:57:38

立法院內政委員會今（2）日下午審查《跟蹤騷擾防制法》草案，朝野針對第三條的「......與性或性別有關」，國民黨團認為跟蹤、騷擾的樣態非常多，包含加害人和被害人的有利益糾葛，其中一方透過跟蹤給予對方壓力。又或者職場糾紛，吃虧的人懷恨在心，透過跟蹤來報復，應該擴大樣態的判斷，但警政署長陳家欽表示，若範圍這麼廣，又是由被害人主觀認定，就要警方介入，警力的負擔會難以承受。

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由於第三條是定義「何謂法律意義上的跟蹤、騷擾」，是這部法的精髓，朝野各黨立委在此著墨最多時間。

對於行政院版寫道，跟蹤騷擾行為，指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之下列行為，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。並羅列了包含盯梢、跟蹤、尾隨、監視、嘲弄、等八大項行為。

國民黨立委李貴敏表示，如果被害人都能舉證特定人士反覆對他跟蹤、以符合法條的方式進行騷擾，若還要舉證「這些行為怎麼影響到我生活」，是要被害人被騷擾到無法上班？還是被騷擾到不敢出門？這些都脫離立法保護被跟騷者的用意，應該拿除「足以影響日常生活部分」。

國民黨立委林為洲則認為，應該把第三條當中，「.....與性或性別有關」的部分拿除，林為洲表示，無論是想購地的建商，透過盯梢、打無聲電話的方式，逼迫不想賣地的住戶就犯；又或者職場糾紛，其中一方心生不滿，透過跟騷的行為報復，這些都和性、性別無關的跟騷樣態，但在性別的框架下，這些都無法可管。

對於立委們的意見，陳家欽表示，如果要不要警力介入，都由被害人主觀判斷、報案的話，會浪費很多警力去調查、釐清是否符合跟騷，實務操作上會造成警力很大的負擔，進而排擠到解決其他治安事件需要的資源。

除了第三條朝野間有歧見外，第五條則觸及警察機關在對跟騷者提出書面告誡後，跟騷者在特定期間內，不得再進行跟騷行為，由於立委們對於這個時間從6個月到2年有不同意見，無法獲得共識，這兩條都保留至朝野協商。

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