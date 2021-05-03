紓解捷運永寧站排隊等公車人潮 江怡臻爭取設置轉運站
捷運永寧站是新北土城交通最繁雜的地帶，路幅不大、但來往人車卻很多；新北市議員江怡臻今（3）日於議會質詢時表示，希望爭取在捷運站2號出口旁設立永寧轉運站。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-03 18:02:10
新北市交通局長鍾鳴時表示，該處確實有設置轉運站的必要性，但因該處土地屬於台北市所有，且涉及到捷運用地開發的相關規定，是否能開發還須評估；捷運局長李政安則說，大眾捷運法所徵收的土地，大法官認為不能用於聯合開發，因此該地是否能設置轉運站，仍待討論。
江怡臻指出，目前捷運永寧站公車站要容納32條公車路線，每天有非常多人排隊等車，加上鄰近國道三號土城交流道，許多國道客運、市區公車都會擠在承天路，特別是中央路三段承天路口、忠承路忠義路口、承天路忠誠路口相當擁擠；因此建議在捷運站2號出口旁，長年閒置的建物所在地設立永寧轉運站。
江怡臻認為，永寧捷運站已通車15年，非常希望能有更好的交通品質；如果往永寧捷運站的方向去規劃，建議除了提供中長程客運、市區公車站牌，也可以規劃計程車休息站、汽機車停車格，甚至應用作公益設施，包括公共托育中心、公立幼兒園、社會住宅、商場、市府辦公廳舍等。