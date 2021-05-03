接任葳格中學校長 張祝芬打造「有挑戰、無威脅」校園

少子化浪潮讓私校辦學面臨極大挑戰，葳格國際學校中學部特別延攬高手掌舵；新上任校長張祝芬是林口康橋國際高中創校校長，擁有「滿級分校長」美譽，今天在創辦人袁昶平見證下完成印信交接。張祝芬表示，未來將在傳承典範基礎上，厚植學生競爭力，培育中英雙優葳格人，深化「國際葳格、科技葳格及全人葳格」三大辦學目標。





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今天走馬上任的張祝芬校長，畢業於台灣師大教育研究所博士班，擁有30年教學及行政經驗，她歷任教師、導師與組長、教務主任、校長等職務，資歷豐沛，曾諦造多項辦學績優紀錄，包括在原本排名後段的公立高中，培育出學測滿級分的台大電機系及醫學系學生；另創下該校增班9班，也是全國公立學校僅見。





▲張祝芬接任葳格中學校長，今天舉辦布達儀式，創辦人期許帶領葳格再創高峰。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.3)

創辦人袁昶平主持布達時表示，時代快速變遷，擁有中文與第二外語能力，在台灣邁進雙語國家之際，更顯重要。張祝芬校長曾帶領多所學校成為學區內首選學校，在少子化競爭激烈，葳格正值轉型期，借重她的長才與專業，希望帶領葳格再創高峰。





張祝芬表示，接任葳格高中部校長後，將致力打造葳格成為「有挑戰、無威脅」校園，也就是鼓勵學生「適性卓越」發展，在適性基礎上，依著他擅長特質追求卓越，找到他的亮點及熱情，他會激發出更多潛能與學習能量。當然，學校也應反思是否真正教會、教好學生，讓每個學生都能有成就感，就可引發持續性學習的動力。





▲葳格中學部校長張祝芬走馬上任，教職員工代表獻花歡迎。（圖／記者金武鳳攝，2021.5.3)

張校長感謝歷任校長與同仁的辛勤耕耘，未來將在既有傳承及典範基礎下，以「國際葳格、科技葳格、全人葳格」三大發展主軸，積極建構葳格「雙語國際 中英雙優」獨有特色，教學課程融入全球議題，讓學生學會知識力以及實踐力，注重21世紀L4C關鍵能力的培養，挖掘出學生的亮點及熱情，放大葳格學子學習能量。



