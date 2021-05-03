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諾富特飯店水電工程人員確診 活動史調查中
指揮中心表示，案1145為本國籍40多歲男性，為諾富特飯店之水電工程人員，今年4月初至28日間除休假外皆在該旅館工作，個案28日出現咳嗽症狀，30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢，於今日確診，Ct值13。已初步掌握個案接觸者23人，其中20人列居家隔離、3人列自我健康監測；個案可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。
指揮中心指揮官陳時中指出，已掌握4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共74人，皆列為居家隔離對象。截至目前已採檢核酸57人，其中43人陰性、1人陽性（案1145）、13人檢驗中，尚有17人待採檢；已採檢血清抗體33人，皆檢驗中，尚有41人待採檢。相關傳染鏈正在調查中，有進一步消息後會公布。
澳洲染疫機師家屬確診 無匡列接觸者
案1146為印尼籍10多歲女性，為澳洲檢出陽性機師、案1090及案1111之同住家人，近期無出國史， 21日匡列為居家隔離接觸者並進行採檢，結果為陰性；個案於30日出現身體微熱、流鼻水、喉嚨不適等情形，於5月2日再次安排採檢，並於今日確診，Ct值19。由於個案發病前2天為居家隔離期，未與他人接觸，故無匡列接觸者。
案1136活動史公布 搭乘公車、捷運、購物中心購物
案1136於26日7:39-8:07搭乘57號公車上班、轉乘捷運、轉搭235公車；18:53-19:09搭乘藍2號公車；19:25-20:30至72度C舒肥健康餐用餐。27日7:40-8:22搭乘5號公車、轉乘捷運、轉搭藍2號公車；20:00-20:30至家樂福購物。28日7:39-08:15搭乘57號公車、轉乘捷運、搭乘637號公車、19:37-20:00搭乘藍2號公車轉乘262公車返家。（詳情請參考附圖）
案1112相關接觸者216人，212人採檢陰性，3人居家隔離中，1人採檢中，目前暫無陽性案例；另外兩所曾與抗體陽性者有接觸的小學，經採檢後也無陽性案例。
印度疫情升溫 將暫緩旅遊史旅客入境
指揮中心同時公布，由於印度疫情升溫，於4日0時起暫緩有印度14天旅遊史的旅客入境，本國籍及持有居留證者例外，但入境後須至集中檢疫所隔離。副指揮官陳宗彥表示，已掌握400多位台商、台僑、學生情況，有個位數者確診，外館也同步關注中。
航空公司防疫流程 偕相關單位重新檢視
關於航空公司機組員之防疫流程，陳宗彥表示，將會同民航局、地方政府檢視所有機師入境至防疫旅館之流程，防疫旅館也需跟地方政府申請核定；外籍機師過境不入境，將另外安排專屬外籍機師之防疫旅館；民航局也將重新檢視國籍機師於外站的接觸流程；入境後原有進公司回報任務之流程，也將調整。
資料來源：健康醫療網 華航至防疫旅館共26人確診 家屬及旅館外包商染疫
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