專訪／「職籃賽琳娜」虔虔主動追男　曾闖澳洲當啦啦隊

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虔虔一副天使臉孔，卻有著魔鬼身材，除了擁有E級豐滿美胸，一雙圓潤大眼更神似歌壇天后賽琳娜（Selena Gomez），5歲學舞的她，一路上和舞蹈分不開，因為小時候愛看美國影集，對青春校園的啦啦隊產生憧憬，跟媽媽撂下狠話：「我長大要跟洋妞一起跳舞。」
虔虔沒有忘記這個夢想，克服語言困難，真的去澳洲打工遊學，一股腦徵選進當地大學的啦啦隊，也許開拓了眼界，虔虔笑認自己交男友是「高控」，最長腿的一個前任身高高達196公分，個性活潑、不吝搞笑的虔虔，也喜歡主動出擊追愛，她說：「我覺得人家來追我好無趣，我是自己追男生的那種。」最貼心的是在男生生日時，送他智能手表。
不過2年前她經歷一段情傷，親眼撞破男友劈腿偷吃現場，宛如上演灑狗血八點檔，虔虔天天以淚洗面，哭了1個禮拜、暴瘦4公斤，內心天崩地裂：「因為我很愛他，當下覺得我要死了，沒有他活不下去。」虔虔覺得因為工作不穩，在這段關係裡被男生看不起，所以發憤自強，身兼啦啦隊、拉丁有氧教練、夜店表演3份工作，努力賺錢，在雲林，虔虔開了拉丁有氧教室，她笑說：「學生們很愛我哎，把我當女神在拜。」
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