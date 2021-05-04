專訪／「職籃賽琳娜」虔虔主動追男　曾闖澳洲當啦啦隊

▲福爾摩沙夢想家Formosa Sexy 1號正妹虔虔神似賽琳娜。（圖／記者陳明安攝）
▲福爾摩沙夢想家Formosa Sexy 1號正妹虔虔神似賽琳娜。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠/專訪

2021-05-04 10:00:00｜2021-05-04 11:42:09

P. LEAGUE+冠軍爭霸賽掀起全民籃球熱，啦啦隊面容姣好、舞蹈火辣的人氣成員也備受討論，擁有「台版賽琳娜」之稱的電眼女神虔虔，是福爾摩沙夢想家Formosa Sexy 1號正妹，雖然年僅27歲，卻已在雲林開設自己的拉丁有氧教室。虔虔接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，從小立志跳啦啦隊的她舞齡22年，曾在澳洲學校跳啦啦隊。當她談起戀愛，也不吝嗇主動出擊，追男生自有一套。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲虔虔5歲學舞，因為愛看美國影集立志當啦啦隊。（圖／記者陳明安攝）
▲虔虔除了是啦啦隊隊員，也是拉丁有氧教練。（圖／記者陳明安攝）
虔虔一副天使臉孔，卻有著魔鬼身材，除了擁有E級豐滿美胸，一雙圓潤大眼更神似歌壇天后賽琳娜（Selena Gomez），5歲學舞的她，一路上和舞蹈分不開，因為小時候愛看美國影集，對青春校園的啦啦隊產生憧憬，跟媽媽撂下狠話：「我長大要跟洋妞一起跳舞。」

▲虔虔5歲學舞，因為愛看美國影集立志當啦啦隊。（圖／記者陳明安攝）
▲虔虔（左）因為愛看美國影集立志當啦啦隊。（圖／記者陳明安攝）
虔虔沒有忘記這個夢想，克服語言困難，真的去澳洲打工遊學，一股腦徵選進當地大學的啦啦隊，也許開拓了眼界，虔虔笑認自己交男友是「高控」，最長腿的一個前任身高高達196公分，個性活潑、不吝搞笑的虔虔，也喜歡主動出擊追愛，她說：「我覺得人家來追我好無趣，我是自己追男生的那種。」最貼心的是在男生生日時，送他智能手表。

▲虔虔經歷被劈腿的情傷後振作，身兼3職當女強人。（圖／記者陳明安攝）
▲虔虔經歷被劈腿的情傷後振作，身兼3職當女強人。（圖／記者陳明安攝）
不過2年前她經歷一段情傷，親眼撞破男友劈腿偷吃現場，宛如上演灑狗血八點檔，虔虔天天以淚洗面，哭了1個禮拜、暴瘦4公斤，內心天崩地裂：「因為我很愛他，當下覺得我要死了，沒有他活不下去。」虔虔覺得因為工作不穩，在這段關係裡被男生看不起，所以發憤自強，身兼啦啦隊、拉丁有氧教練、夜店表演3份工作，努力賺錢，在雲林，虔虔開了拉丁有氧教室，她笑說：「學生們很愛我哎，把我當女神在拜。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
25%75%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.81%66.19%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
83.77%16.23%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀