特教生母親節蛋糕裝飾大賽　侯友宜穿圍裙小試身手

母親節即將到來，新北市政府今（3）日於新北特殊教育學校舉辦「特教傳愛技藝展能！母親節蛋糕裝飾大賽」，新北市長侯友宜與學生一起裝飾母親節蛋糕；侯友宜並致贈「技藝之鑰」給學生，代表市府將持續培養特教生職業能力，帶領其通往自主生活的大門。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-03 18:56:37｜2021-05-03 19:00:50
侯友宜也圍上圍裙，與學生一起裝飾母親節蛋糕，並前往比賽攤位為選手加油打氣，選手的熟練手法與精美裝飾，也讓侯友宜直呼「好厲害！」此外，現場特邀林口亞昕福朋喜來登飯店主廚、武藏野の洋菓子甜點師傅擔任評審，侯友宜則感謝企業參與，讓學生獲益良多。
侯友宜表示，新北市於13所高中職設有集中式特教班，進行實務、實作課程，讓學生從中適性發展，習得一技之長，培養特教生獨立自主能力；此外，市府舉辦母親節蛋糕裝飾大賽，期盼學生能夠盡情發揮平日所學技藝，向師長及父母展現將來立足社會的堅強實力。
教育局特殊教育科長劉美蘭指出，特教生認真工作的態度，讓許多職場願意留用，去年自鶯歌工商畢業的智能障礙學生小芳（化名），高二時每周有4堂學習西點烘焙，高三至百貨連鎖麵包店實習；透過老師的指導與店家合作，該生目前已能獨立生活幫忙家計。
此外，市府首創全國唯一光復特教職探中心，提供國中小特教學生進行職業試探體驗，在15所國中開設自辦式技藝班的課程提供特教生參加，培養學生技能及就業能力；今年也辦理259場國中職業試探育樂營，提供特教學生優先報名，期望持續透過課程及實習，讓特教生擁有技能專長，也讓家長們放心。