甩開性騷擾風波　翁立友暖心給10歲男孩驚喜

翁立友今年2月被鄭家純（雞排妹）控訴在尾牙場上性騷擾，由於沒有確切證據，雙方各說各話，網路上也紛紛站隊，雖然鄭家純不喜歡他，但金曲台語歌王翁立友仍有魅力，他日前上節目，被海選10歲小弟弟大喊崇拜，許願想聽他唱歌，沒想到下一秒就驚喜現身在小弟弟背後。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-04 09:00:00
胡瓜與王瞳主持節目《台灣那麼旺》舉辦台中海選，來自雲林的10歲小選手曾崧瑋演唱《拼命的堅持》，崇拜翁立友的他沒見過本尊，更許願想聽翁立友唱《放你飛》，想不到一回頭，竟看見翁立友就站在自己身後，感人圓夢橋段為節目創下最高收視。
最高收視落在古意又可愛來自雲林的10歲曾崧瑋演唱《拼命的堅持》，崇拜翁立友的他，發願想聽翁立友唱《放你飛》，俏皮的胡瓜還答應說下次一定邀請本人來跟他同台，沒想到在評審評完要回頭看分數，台語歌王翁立友就站在小選手身後，讓觀眾驚喜、緊張又感動，該集也創下節目最高收視。
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