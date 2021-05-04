簡嫚書助攻《鳥事》衝收視　配對哈孝遠「暴擊女人心」

▲林心如（左起）、簡嫚書、陳意涵 《她們創業的那些鳥事》結局收視拿下周日冠軍。（圖／八大）
▲林心如（左起）、簡嫚書、陳意涵 《她們創業的那些鳥事》結局收視拿下周日冠軍。（圖／八大）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-04 08:00:00

林心如自製自演的《她們創業的那些鳥事》2日播出最終回，在輕熟女族群25-39歲收視衝到1.09，亮眼成績再度拿下全台周日戲劇冠軍，在完結篇劇情裡，簡嫚書登機前轉頭跑向哈孝遠懷抱，領悟生命中他就是Mr.Right，浪漫情節打中輕熟女芳心、瞬間收視直衝1.39，也成了當晚收視的最高點。

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▲簡嫚書（左起）、林心如、陳意涵各自與角色告別
▲簡嫚書（左起）、林心如、陳意涵各自與角色告別 。（圖／八大）
故事描述陳意涵、林心如及簡嫚書3人攜手創業開店，過程中頻遇鳥事爭執不休，3人情感卻愈吵愈堅定，更是彼此在面臨感情困境時的最佳伴侶，林心如在劇情完美落幕後，對自己詮釋的「公治小蔦」告別：「總會有一個人是妳的軟肋也是妳的盔甲，陪伴妳堅定地向前走。」劇中歷經感情波折的陳意涵，為「夏芷」喊話：「好好吃飯好好喝酒好好工作，不會談戀愛就別談了，愛妳的人只能先是自己，慢慢來不要急。」

▲簡嫚書（左）劇中情定哈孝遠。（圖／八大）
▲簡嫚書（左）劇中情定哈孝遠。（圖／八大）
被視為演出表現最大突破的簡嫚書，寫下：「坦然接受自己的一切、誠實面對自己的慾望。追求夢想的路上雖然時常把自己跌得坑坑疤疤，但始終相信愛情、相信那個妳想去到的世界。有機會認識妳，我很幸運，後會有期啦。」飾演「藺川想」的林哲熹則謝謝角色給他和之前不同的樣貌，「每次都全力以赴所以沒有遺憾了」，他特別感謝林心如，「因為有小蔦才有藺川想」。

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