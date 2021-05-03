疫情嚴峻！除本國籍、持居留證外 明起暫緩旅印度者入境
鑒於印度COVID-19疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布，在5月4日0時起（抵台時間），過去14天內曾有印度旅遊史，含在當地轉機的本國籍與持有我國居留證之旅客，入境後一律入住集中檢疫所且配合採檢，並於檢疫期滿前再次配合採檢，並於檢驗陰性後，返家接續完成7天自主健康管理；過去14天內曾有該國旅遊史(含在當地轉機)，且未持有效居留證之非本國籍旅客則暫緩入境。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-03 19:16:33
指揮中心統計，今年4月迄今，自印度入境我國之確診者計有7名個案，其中1名為本國籍(案1117)，6名為印度籍(案1072、1073、1077、1088、1095及1126)。目前印度COVID-19確診數已超過1,900萬例，近一週新增確診數為全球第一，今年5月1日單日確診數達40萬例，顯見該國疫情極為嚴峻。
指揮中心表示，自印度入境旅客不需支付集中檢疫場所費用，請旅客誠實申報14天內健康狀況及旅遊史，以確保自身健康，共同維護國內防疫安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。