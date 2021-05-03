疫情嚴峻！除本國籍、持居留證外　明起暫緩旅印度者入境

鑒於印度COVID-19疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布，在5月4日0時起（抵台時間），過去14天內曾有印度旅遊史，含在當地轉機的本國籍與持有我國居留證之旅客，入境後一律入住集中檢疫所且配合採檢，並於檢疫期滿前再次配合採檢，並於檢驗陰性後，返家接續完成7天自主健康管理；過去14天內曾有該國旅遊史(含在當地轉機)，且未持有效居留證之非本國籍旅客則暫緩入境。

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指揮中心統計，今年4月迄今，自印度入境我國之確診者計有7名個案，其中1名為本國籍(案1117)，6名為印度籍(案1072、1073、1077、1088、1095及1126)。目前印度COVID-19確診數已超過1,900萬例，近一週新增確診數為全球第一，今年5月1日單日確診數達40萬例，顯見該國疫情極為嚴峻。

指揮中心表示，自印度入境旅客不需支付集中檢疫場所費用，請旅客誠實申報14天內健康狀況及旅遊史，以確保自身健康，共同維護國內防疫安全。