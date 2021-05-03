《火神的眼淚》首播塞滿洋蔥　網問：一直哭正常嗎？

消防職人劇《火神的眼淚》1日播出一、二集，創下平均收視1.11佳績，首播當天登上Google關鍵字搜索的第二名，不少消防人員或眷屬大呼劇情「太真實」，更有消防員表示在分隊一起看到一半出救護打火勤務超有臨場感，其中探討器官捐贈、人性議題的揪心劇情，引大批觀眾在網路上表示「眼淚掉不停」、「一直哭是正常的嗎？」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-03 21:00:00
最令觀眾熱論的是由林柏宏飾演的消防員張志遠，與國小導師古老師（林志儒 飾）在急診室意外相遇，沒想溺者竟是老師的兒子。最後兒子回天乏術讓老師夫婦在醫院崩潰大吵，爾後師母（林嘉俐 飾）打算將兒子執行器官捐贈不被古老師接受。直到古老師在醫院中看見等不到心臟而逝的女孩父母在醫院痛哭而改變心意，讓許多網友動容落淚。 另一個感人情節是癌末的老奶奶（李璇 飾），祈願能在送醫前看最後一眼老家的海，陳庭妮和劉冠廷飾演的消防員徐子伶、林義陽本應照標準作業流程拒絕他們的要求並直接送醫，但在人道的考量之下，徐子伶還是選擇停靠在海邊，完成奶奶的遺願，這一幕逼哭不少觀眾。導演蔡銀娟表示：「我們除了想探討消防員的職業困境，但我們更可以透過消防員每天接觸的勤務中，看見更多人性、生死議題，每一集中都會藏一些社會上待討論的問題，很開心許多觀眾都能感受到細節。」