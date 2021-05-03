多數公民團體支持三接再外推方案　剩4團體溝通中

行政院今（3）日推出天然氣第三接收站再外推方案，將工業港外推455公尺，離岸1.2公里，不浚挖、不破壞礁體。據了解，在方案推出之前，執政黨已經不斷與許多環保團體溝通協調，提出目前是最能取得「環境平衡」方案。國內許多環保團體、學生團體和社運社團陸續發文表態願同意「再外推方案」，目前尚有4個公民團體仍堅持停建或移地，執政黨持續溝通中。
記者胡宥心／台北報導
2021-05-03 19:57:37｜2021-05-03 20:01:56
民進黨人士透露，為了這次藻礁公投方案，執政黨幾乎是比照「同性婚姻專法」的規格在溝通、協調，再外推方案是前環保署副署長詹順貴還在內閣時期就構思，並非新創，意味著這個方案也是被環境保護人士認可，才會誕生。
據轉述，今天行政院長蘇貞昌也在會中提到，當家執政最困難的事要面對廣大的民意，現在是面對四項公投都綁在一起，他們必須一個一個處理，支持藻礁連署的有70萬人，所以政府必須拿出最大誠意，最大容忍去溝通，這個再外推方案已經是最有誠意，最取得平衡方案。
再外推方案出爐，許多公民團體表態支持，中興大學環工系教授莊秉潔先在臉書表態支持該方案，公投盟蔡丁貴教授也發文表示願意支持外推方案，大專學生團體也陸續發文討論再外推方案，且多為正面論述。
據了解，再外推方案公布後仍無法接受的團體，剩下藻礁公投推動聯盟、荒野保護協會、台灣蠻野心足生態協會、親子共學團等4個團體，執政黨仍會持續溝通接觸。政院人士表示，這次大家如此慎重，不但是為了拆解公投炸彈，不少連署藻礁公投，有許多2020年投給民進黨與蔡英文的年輕人，讓他們了解政府願意在環保與環保之間的選擇，展現誠意。
據行政院給立委的簡報指出，外推方案將工業港外推455公尺，離岸1.2公里，不浚挖、不破壞礁體，原本外海區21公頃不填，防波提變短，工期預計延宕2年半，預算增加150億元。