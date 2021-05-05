今日最聚焦／綜所稅申報全攻略　會計師提供6招節稅

▲報稅。（圖／記者葉政勳攝）
▲5月綜合所得稅結算申報展開，會計師提供6招節稅撇步。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者顏真真/台北報導

2021-05-05 16:00:00

5月綜合所得稅結算申報展開，今（2021）年報稅除有2大減稅利多，包括每人基本生活費由17.5萬元調高至18.2萬元，還有因應疫情減免措施之外，會計師也提供6大節稅撇步，像是社會新鮮人單身年薪40.8萬元以下不用繳稅，但若每月有預估所得仍要申報才能退稅，還有小資族領取股利不一定會繳到稅，若綜合所得稅稅率是5%，反而可善用股利收入中8.5%的可扣抵稅額與所得稅率5%的差額，創造3.5%的抵稅空間，甚至還有機會可以退稅。

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安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華提醒，今年報稅除有兩項利多之外，還有一些報稅節稅小撇步可留意，以一個人從學校畢業之後各種不同身分的轉換來說，從大學或研究所畢業之後成為職場上的新鮮人，這樣的族群可能第1年工作只有幾個月或是剛進入社會，薪水較低，而單身年薪沒有達到40.8萬元是不用繳稅的，但如果每月領取薪水的時候有被預扣所得稅，一定要申報才能將預扣的所得稅退回。

工作2、3年後晉升小資族，可能也會做一些台股的投資可能也會參加除權息領取股利收入。楊建華表示，現行股利課稅的方式有兩種，一是採用單一稅率28%分開計税，另外一種是併入綜合所得稅課税，但有8.5%的可扣抵稅額，最高上限8萬元，這8.5%的可扣抵稅額可抵可退。他提醒小資族領取股利不一定會繳到稅，如果小資族的綜合所得稅稅率是5%，反而可以善用股利收入中8.5%的可扣抵稅額與所得稅率5%的差額，創造3.5%的抵稅空間，甚至還有機會可以退稅。

幾年後小資族晉升中階主管後，可能想要脫離租屋族，貸款購入屬於自己的房子，這時候應該要善用購屋借款利息列舉扣除，每年最多可申報扣除30萬元，不過，楊建華提醒要減去使用的儲蓄投資特別扣除額，如果是前半年租屋後半年買屋的首購族，在期間不重複的前提下，可以按月份分別計算租金支出扣除跟房貸利息扣除。

他舉例說明租金支出每年每戶扣除是金額上限是12萬元，那上半年租屋可扣除的金額上限就是6萬元，房貸利息支出每年每戶可扣30萬元，下半年可扣金額上限為15萬元，這一點提醒首購族要特別注意。

再過幾年中階主管晉升為高階主管，小模變名模薪水倍增。楊建華建議若年薪超過223萬的族群可以評估使用名模條款，也就是薪資費用核實減除的方式申報，目前開放3個項目分別是職業專用服裝、進修訓練費及職業上的工具支出，可以檢具相關的證明文件作扣除，但每一個項目以薪資收入總額3%為限，可以和現行薪資特別扣除額20萬元比較，試算一下哪一種申報方式比較有利。

隨著收入的增加投資的項目也變多了，楊建華指出，如果所得稅率是40%的族群取得股利收入的話，應該要選用28%分開計稅的方式會比較有利，如果有投資例如像是實體黃金、黃金存摺、預售屋、外幣等等買賣有獲利的話應該要申報財產交易所得，如果同一年度有損失的話可以在同一年度的獲利中扣除，如果損失還有剩餘的話可以在往後3年度的財產交易所得扣除，如有投資美股獲利的話，則屬於海外所得獲利超過100萬元則應該要申報最低稅負。

經過多年的努力，最後終於可以退休，楊建華提醒退休金的課稅方式有兩種，一種是針對一次領取，另一種是針對分期領取，如果是分期領取的退休金年度可以享有78.1萬元的免稅額超過部分才需要課稅，如果是一次領取的話，依照今年使用的免稅標準18萬×年資以下的金額是全數免稅，超過18萬以上到36.2萬元×年資的金額是半數課稅，超過36.2萬元×年資的金額是要全額課稅的，以年資30年為例，一次領取的退職所得540萬元以內，全數都是免稅的。

 

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