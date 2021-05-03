黃承國質疑鄭麗文背叛民進黨　她反列舉11點綠營價值回擊

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鄭麗文還列出了11點民進黨的價值，包括了台獨、黑道洗白、逼人民吃有毒萊豬、貪汙除罪、破壞藻礁、舔日賣台、台鐵改革擺爛到底、總統謊稱有博士學位、寧可排碳，也要廢核、大缺水就鑿井，水庫清淤到底做在哪？以及「舔日、舔美，出賣台灣利益」。
鄭麗文批評，民進黨選前芒果乾，台獨喊了20年，連國名都不敢提案修改？只敢改潛艇上面小小的TAIWAN。她又指出，以前民進黨喊出「拒絕瘦肉精！政府做不來就下台！」現在則稱「時空背景不同」，萊豬可以進口！鄭麗文怒稱，民進黨為前元首陳水扁的國務機要費貪污除罪，還胡扯是歷史共業，全中華民國只有陳水扁一人貪汙國務機要費，哪來歷史共業？
不只如此，鄭麗文也抨擊民進黨對藻礁永存信念、對環團的承諾完全忘的一乾二淨！駐日代表稱輻射汙染的水可以喝，更汙衊台灣也排放核廢水入海？如此踐踏台灣、護航日本？果然是最稱職的「助日代表」！鄭麗文又稱，2018年，普悠瑪事故18人罹難，事後總檢討會議只開過一次。事隔三年，太魯閣事故49人罹難，民進黨第一時間依舊甩鍋，千錯萬錯都是別人的錯，都不是民進黨的錯。
對於廢核議題，以及缺水問題，她則指出，民進黨上台前稱台電偷藏電，上台後綠電還沒搞好就廢核，使台灣將成為「高碳家園」，在國際都在減碳的同時，完全喪失國際競爭力。民進黨錯誤的能源政策，卻一直玩數字遊戲企圖掩蓋真相、做哽圖來欺騙民眾！而且，民進黨編了幾百億做水庫清淤，但水庫淤積率卻是不降反升？難道又是喊口號清淤嗎？
最後，鄭麗文砲轟民進黨說國民黨舔中，如今對中國貿易依存度卻是「史上最高」，甚至不惜舔日、舔美，出賣台灣利益！
新聞來源為Newtalk 新頭殼