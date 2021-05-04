NOW早報／白斬雞有血絲是沒熟？「正宗做法」曝：誤會了

白斬雞略帶血絲代表沒熟？「廣東正宗做法」曝：誤會大了





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「白斬雞」是粵菜的傳統菜色，最常出現在港式飲茶及燒臘店，深受不少老饕喜愛。不過，白斬雞雖然美味，仍有人對於肉質熟度存疑，因為白斬雞的骨頭通常都略帶血絲，讓人感覺好像沒熟，究竟這種白斬雞吃了安不安全呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了「廣東正宗做法」，首先必需過3次過熱水，然後關火，再把白斬雞放入熱水中浸泡，直到雞肉熟了，但骨頭還是生的情況下，放入冰水中冷卻，如此一來，雞肉的表皮就會很緊繃又不會破，吃起來鮮香美味。而她也透露，帶有血絲的才是正港白斬雞。

▲白斬雞帶有血絲就代表沒熟嗎？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，真相是熟了，大家都誤會廣東人了，其實帶有血絲的才是正港白斬雞。（圖／取自pixabay）

今日天氣／各地多雲到晴！東半部局部雨 金馬留意局部霧

今（4）天大多為多雲到晴，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，午後各地山區局部短暫陣雨的機率；今天白天氣溫稍上升，西半部高溫30至33度，東半部高溫約28度左右，各地早晚低溫約22至25度。此外，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；恆春半島及東北角沿海空曠地區有較強陣風，沿海活動也請多留意。





一圖看懂華航、諾富特群聚感染案！釀16本土、共26人確診





華航貨機機師、諾富特防疫飯店群聚案昨（3）日再增2例本土病例，目前累計共有26人確診新冠肺炎，其中16人為本土個案，確診者足跡遍佈多個縣市，超越日前衛生福利部立桃園醫院的21人確診。《NOWnews今日新聞》特別整理圖表，就整個案件的傳染途徑、事件如何延燒進行說明。

▲華航機師染疫確診連環爆，截至5月3日，已釀成16起本土個案，累計有26人染疫。（圖／NOWnews製作）

影／三接再外推、部分停工 陳吉仲：對藻礁影響幾乎是零





行政院在昨（3）日的行政立法協調會報後，針對三接（中油第三液化天然氣接受站）再外推做出說明；其中，環團訴求停工的部分，行政院發言人羅秉成表示，目前「再外推方案」在法令、相容性許可的部分會繼續施工，但潘忠政最在意的工業港區浚挖則是停工，待環差報告（環境現況差異分析及對策檢討報告）許可後才施工。農委會主委陳吉仲則表示，再外推案就是回應潘忠政停工最好的方案。再外推後不用疏浚、碼頭也不會壓到礁體，對藻礁影響幾乎是零，是最大的進步。

「不讓低端人口加入」！竹科媽媽群組設門檻：先看學經歷





現代社群軟體發達，不論是聯絡公事或閒聊談天，都能透過群組功能讓保持對話空間，許多家長也會因為想交流育兒心得，即時分享課程影片、活動連結等等而建立「地方媽媽」的群組，不過日前一名搬到竹科的女網友就發現，新竹的竹科媽媽群組設立了嚴苛的審核門檻，強調入群前得先審核學經歷，更喊「不想讓低端人口加入」，不僅入群組門檻嚴苛，該名竹科女網友也表示，入群後會發現許多媽媽們會揪團替小孩報名昂貴的語言課程、寶寶游泳或寶寶音樂課、統合課程、全腦潛能開發課程、馬術課程等等，媽媽們自己也會為了充實自身揪團學習花藝、烘焙或瑜珈，「保守估計光是媽媽跟小孩加起來學費一個月至少就要2、3萬起跳」，掀起網友熱議。

▲一名搬到新竹工作的竹科女網友表示，同事想加入當地知名的媽媽群組，進群前還以「不想讓低端人口加入」為由審核學經歷。（圖／翻攝自 Pixabay）

LINE「地雷功能」被狂用！他一看超崩潰 網共鳴：會火大





隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有貼圖可以使用，讓聊天情境十分生動。不過，近日一名網友在

PTT

女孩版提到，自己很不喜歡LINE語音訊息的功能，都要等到空閒時在安靜的環境下才能聽，並好奇詢問廣大鄉民「不知道大家對語音訊息抱持著甚麼樣的想法呢？」該話題掀起許多網友共鳴，紛紛心有戚戚焉回應「很討厭語音訊息，寧願他用語音輸入，打錯字也沒關係」、「工作用語音訊息最討厭，中間一個字沒聽到要重聽」、「遇到談生意案件用語音訊息的，真的會想揍人」、「根本不會點開來聽，長輩我會直接打回去」、「錄2分鐘以上的我都不聽，超煩，因為不能調時間軸，所以螢幕不小心按到又要重來一次」。（編輯：許苡晴）