機車大保養1500元合理嗎？內行曝「公道價」：尊重專業

除了汽車和大眾運輸外，在台灣，機車是許多人最愛的交通工具之一，不僅方便代步，與汽車相比，停車相對容易，機動性也較高，而在價錢方面，機車更親民好入手，維修費相對也較無負擔一些。然而，近日就有網友在

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八卦板提問「機車大保養多少錢才合理？」釣出內行曝光「公道價」。

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原PO發文表示，自己有一台GP125，從大學騎到研究所畢業，但到台北工作後，現在已經7、8年了，從來沒有大保養過，「前天煞車油管斷了牽去修理，老闆收我原廠油管1200，然後問我要不要順便大保養，收我1500，我想說反正騎很久了就順便保養一下，結果給老闆拆一拆，整組普利珠盤跟普利珠也要換掉，收我1750」，最後總共花了4500原維修，他並好奇請益大家「這有公道價嗎？」

▲有網友在PTT詢問大家「機車大保養1500元是否合理？」釣出內行曝光「公道價」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻引發討論，網友紛紛留言「講大保養很籠統，沒項目難比較」、「建議拿原廠手冊起來看吧！不看就等著被當盤子宰囉」、「看起來還好，施工費算在裡面了。」「你沒大保養能騎6、7 年？」「拆到那裡我覺得1750普普通通」、「真的不貴」、「尊重專業」、「價格上看起來還好，輪胎胎紋與磨耗電瓶電量這些也可以順便」、「1200+1500+1750=4450，你還被多收50喔！」

另還有不少內行直指「大保基本就1500 ，然後換東西再加」、「清洗積碳嗎？有的話好像將近2,000元吧，沒有的話就看項目」、「普利珠+開閉盤都換的話，1500還可以」、「山葉大保養1700」、「1500元就是公道價呀，我拆開來只有火星塞要換250元，總共就付了1750元」。（編輯：許苡晴）