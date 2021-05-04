起床群組被標記！她見「致命失誤」崩潰：賠掉1個月薪水

人非聖賢，孰能無過？大家難免都會有失誤的時候，只要記取教訓，別再犯同樣的錯誤即可。而近日就有一名女網友透露，她上（4）月12日睡醒時就看到群組被標記，心想應該是打烊時東西沒收好之類的小事，沒想到一點開對話發現「致命失誤」才驚覺代誌大條，不禁嘆道「一個月的薪水可能就要這樣賠掉了...」

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工作板表示，自己日前一起床就看到群組被tag了，她以為是打烊東西沒收好之類的，結果竟然是她前晚去冷藏室拿牛奶時，忘記將門關起來，那個門就這樣一直開著到早班上班，且裡面至少還有10籃牛奶左右，這讓她不禁擔憂「也不知道有沒有壞掉？一個月的薪水可能就要這樣賠掉了...」更無奈直呼「覺得自己怎麼會犯這種錯誤...等等還要去上班，唉...大家也有在工作上出過大包的經驗嗎...」

▲一名女網友在Dcard透露，她日前睡醒時就看到群組被標記，結果點開對話一看竟發現「致命失誤」，讓她不禁嘆道「一個月的薪水可能就要這樣賠掉了...」（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友紛紛回應「把超級難開的陳年保險櫃鎖死，年資超深的同事也都沒人會開...」「七萬的發票開成七十萬，而且我還是老鳥，有夠雷呵呵」、「因為誤會客人的意思，讓本來不該出貨的瑕疵品海運出貨，客人不收又全數退運回來，一來一往零零總總的費用該賠45萬，被上司拍桌大吼，我那陣子寢食難安想說引咎辭職好了，不過後來是公司賠的錢沒讓我自己賠...這是我出過最大的包」、「出過最大的包是在超商打工時叫貨，不小心叫了100瓶瑞穗鮮奶，還是低脂的，更少人買...店長差點殺了我哈哈」、「進入公司兩個月就把產品弄報廢虧損大概100萬」、「忘記還客人信用卡，卡片就一直插在機器上，結下一個就刷到這位客人的，而且這位客人還是個外國人，她很生氣的跑到服務台噴了一堆英文，那時候超愧疚」、「把銀行的資料格式化 還好有防呆」。

另還有人直言「我只想安慰你，雖然我都出小包，但那種心理是很慌的，拍拍」、「說真的...可以賠錢的真的事小...不能賠的才大條！」「正常的主管會自己扛，像我也幫底下員工扛了蠻多事的，除非被我發現他們是故意的，不然人難免都會出包，沒事的，下次再注意。」（編輯：許苡晴）