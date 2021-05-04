房貸佔收入的幾成最適合？網曝「最大底數」：不能再高了

買房是許多年輕人夢寐以求的願望之一，也是不少人共同的夢想，不過，如今房價甚高，想擁有一間屬於自己的房子並不容易。而近日就有一名網友在PTT詢問大家「覺得房貸佔收入的幾成適合？」結果許多人紛紛曝光自己心中的「最大底數」，直呼「不能再高了！」

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原PO在PTT女孩板表示，自己最近看房子了，本來建商開高價，他最後殺到一個還算可接受的數字，「但算算房貸算30年還款，每個月還款金額還是高達收入五成，總覺得影響每個月收入一半繳房貸，感覺很吃力，而且會影響生活品質」，讓他開始猶豫是否該買下去，並好奇詢問大家「買房如果有辦理房貸，房貸佔工作收入幾成大家可以接受？」

▲有網友在PTT詢問大家「覺得房貸佔收入的幾成適合？」結果許多人紛紛曝光自己心中的「最大底數」，直呼「不能再高了！」（圖／翻攝自PTT）

對此，網友議論紛紛「5成太高了啦！你要想一下30年喔」、「3-5成都有，有些注重居住品質，有些注重休閒娛樂，自己開心別後悔就好」、「幾成不是重點，重點是扣掉房貸跟生活開銷後剩多少，30萬房貸佔5成，你還是有15萬」、「五成哪天等失業被法拍」、「30年還要5成，叫爸爸錢拿出來啦」、「五成真的太高，你買不起，完全不能失業或是生病...」「你月入10萬付5萬房貸也沒差，你月入3萬付1萬可能就餓死」。

不過，大部分網友一致認為，每月繳款不能超過薪水的3成，否則會過得相對辛苦一些，「三成以內」、「2成，我覺得是極限了...」「最高1/3，不能再高了」、「20年、3成」、「期望是兩成以內，最多不超過三成。」（編輯：許苡晴）