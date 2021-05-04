明起將有兩波鋒面　彭啟明：梅雨恐延至5月底

天氣舒適
▲氣象局表示，今（4）日全台各地大多是晴到多雲好天氣，午間氣溫上看30度左右。（圖／NOWnews資料圖片）

記者張志康/綜合報導

2021-05-04 07:57:06

中央氣象局今（4）日表示，台灣及澎湖大多為多雲到晴，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。明日起，受到鋒面影響，台灣中部以北、東半部地區、南部山區及金門有局部短暫陣雨，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲。

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天氣風險公司總經理彭啟明今日在臉書發文表示，今天台灣各地轉為多雲到晴的天氣，有點悶熱，中午高溫各地上看30度以上，東半部雲量較多，有些地形上的短暫陣雨發生。

彭啟明指出，目前在中國南方貴州、湖南到江西這附近，正有道滯留鋒面發展，閃電對流相當旺盛。但這波鋒面接近到台灣的時候，將會顯著的減弱，周三白天開始，中部以北及東半部會逐漸有些雨勢，但不會太多，中南部則可能有零星陣雨，或是山區被激發的午後熱對流，但這都要看明天午後發展情形。而鋒面接近，中部以北及東半部溫度會略降兩三度，略涼一點，高溫約 27-28度，中南部差異不大。

彭啟明認為，這波鋒面移動很快，掠過台灣後，周四周五顯著回溫轉晴，周六日又有波鋒面接近，這波尚未成形，只在電腦的預測模型當中，仍有變動調整空間，例如時間點及影響程度，可能等到周四來看會比較合適一些，目前趨勢上，這波鋒面和周三這波很像，接近台灣時，結構顯著轉差，也仍是以中部及東半部有短暫陣雨，中南部有午後熱對流發展，並不是很旺盛。母親節周末的天氣，戶外的活動可能要稍微費心安排。

不過，彭啟明也指出，從較長期的預測來看，有利於梅雨鋒面在台灣發展的條件仍持續往後延，可能是五月底到六月初才開始，但整體梅雨影響的結構不算好，仍是維持降雨偏少的機會，這時候就要靠梅雨鋒面內，很不穩定發展的中小尺度對流系統，目前這機制是短期間的天氣尺度，和幾周以上的預測不同，也請您要有所準備，做最壞情境的打算。

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