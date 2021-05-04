幸運兒是你？立夏後「5生肖」財運旺爆　榜首錢數到手軟

天氣越來越熱，夏天也快到了，明（5）天將迎來二十四節氣中的「立夏」，究竟十二星座有哪些星座能獲得好財運呢？清水孟國際塔羅小孟老師就指出，立夏後，「5生肖」的財運將旺到爆，數錢數到手軟！





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第五名：生肖虎





屬虎的朋友們，立夏後財星慢慢移往你的偏財宮，讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好地去佈局你想投資的事物。另外你們自己本身也開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，「你愛理財，財就會愛你。」





第四名：生肖豬





屬豬的朋友們，立夏後你的財運將慢慢脫離壓力期，之前可能會有一些財務糾紛或壓力，讓你無法好好運用資金，不過，立夏後你的正財運越來越好，且正財能量也越來越順，你將會有多餘的資金可多做一些事。





第三名：生肖猴





屬猴的朋友們，立夏後想用不同方式來增加自己的財富，不妨考慮一些理財商品來讓自己的金錢資源加分，建議你只要做每個月固定投入的部份，不用給自己太大壓力去追這個市場的報酬，投資慢慢會有獲利產生。





▲小孟老師分析指出，立夏後，「5生肖」的財運將旺到爆，數錢數到手軟！（示意圖／記者顏真真攝）

第二名：生肖兔





屬兔的朋友們，立夏後對你來說是正財大旺的開始，你可以把一些多出來的資金拿去做一些投資，若你已經有很熟悉的投資模式，且一直是正向結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變理財方式，別擔心自已會損失太多，不妨用小額實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的理財方法。





第一名：生肖雞





屬雞的朋友們，立夏後你可以跟一些專業的理財專家討教理財方式，以及用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去做對你有利的標的物。你們的物慾特別強烈，有多的資金除了投資之外，也別問了定存，好好學習投資理財，讓你的荷包更加分。（編輯：許苡晴）



