幸運兒是你？立夏後「5生肖」財運旺爆　榜首錢數到手軟

▲初夏好運到，塔羅牌艾菲爾老師分享了「4星座」人財兩得，第2名買彩券還有望中大獎。（示意圖／NOWnews資料照）
▲小孟老師分析指出，立夏後，「5生肖」的財運將旺到爆，數錢數到手軟！（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 10:15:20

天氣越來越熱，夏天也快到了，明（5）天將迎來二十四節氣中的「立夏」，究竟十二星座有哪些星座能獲得好財運呢？清水孟國際塔羅小孟老師就指出，立夏後，「5生肖」的財運將旺到爆，數錢數到手軟！

我是廣告 請繼續往下閱讀

第五名：生肖虎

屬虎的朋友們，立夏後財星慢慢移往你的偏財宮，讓你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好地去佈局你想投資的事物。另外你們自己本身也開始會有一些較強烈的慾望，想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，「你愛理財，財就會愛你。」

第四名：生肖豬

屬豬的朋友們，立夏後你的財運將慢慢脫離壓力期，之前可能會有一些財務糾紛或壓力，讓你無法好好運用資金，不過，立夏後你的正財運越來越好，且正財能量也越來越順，你將會有多餘的資金可多做一些事。

第三名：生肖猴

屬猴的朋友們，立夏後想用不同方式來增加自己的財富，不妨考慮一些理財商品來讓自己的金錢資源加分，建議你只要做每個月固定投入的部份，不用給自己太大壓力去追這個市場的報酬，投資慢慢會有獲利產生。

▲小孟老師分析指出，立夏後，「5生肖」的財運將旺到爆，數錢數到手軟！（示意圖／記者顏真真攝）
▲小孟老師分析指出，立夏後，「5生肖」的財運將旺到爆，數錢數到手軟！（示意圖／記者顏真真攝）

第二名：生肖兔

屬兔的朋友們，立夏後對你來說是正財大旺的開始，你可以把一些多出來的資金拿去做一些投資，若你已經有很熟悉的投資模式，且一直是正向結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變理財方式，別擔心自已會損失太多，不妨用小額實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的理財方法。

第一名：生肖雞

屬雞的朋友們，立夏後你可以跟一些專業的理財專家討教理財方式，以及用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去做對你有利的標的物。你們的物慾特別強烈，有多的資金除了投資之外，也別問了定存，好好學習投資理財，讓你的荷包更加分。（編輯：許苡晴）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
25%75%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.81%66.19%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
83.77%16.23%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀