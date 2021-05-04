影／諾富特外包水電工感染途徑 陳時中鬆口：曾在B1用餐
諾富特飯店群聚感染事件持續擴大，中央流行指揮中心昨天公布新增本土個案1145，為諾富特飯店的外包商人員，但根據了解這名個案是水電工，是在飯店另一區5、6樓施工區，和飯店人員、旅客沒有接觸，因此昨（3）日遭列為感染源不明。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-04 09:54:46｜2021-05-04 11:48:03
對於這名外包水電工，到底有沒有接觸到飯店其他人員？陳時中今（4）天上午出席台大醫院活動前表示，在施工的地方大部分都是工作人員，但是有了解到可能有在B1供餐，陳時中解釋，大家對案件都抱以高度關心，我們持續打相關的人、外包商、同住家人，已經隔離了，我們會儘速檢驗完成。
對於外包的水電工沒匡列會不會成社區防疫破口，陳時中只表示，每個確診個案我們都非常擔心，但也只能說有了問題逐步去解決。陳強調，現在是中央、地方合作抗疫，要一起並肩作戰，資訊流通很重要，有訊息不清楚我們儘速解決。
另外，有民調顯示，六成民眾希望提升防疫層級，對此陳時中也做出回應，他提到整個防疫作證有層次、有步驟，我們用這樣的方式，有步驟完成相關檢驗，事實上可以達到一定控制，所以我們照原來的SOP進行。
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