澳軍方警覺中國打政治戰　防範演變成武裝衝突

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報導提到，在芬德萊的機密簡報會中，有20多名受過嚴格訓練的特種部隊官兵在場聆聽。
報導指出，時任澳洲特種部隊指揮官的芬德萊在簡報中指出，澳洲軍方一方面要防止戰爭爆發，但同時指出外國情勢不可預測，並且「有高度可能性」會爆發衝突。
芬德萊指出，中國是主要的威脅來源；他提醒，澳軍需要加強印太地區部署。
他強調，中國的特種部隊隊員高達2萬6000人，且一旦爆發軍事衝突的話，澳洲除了需要傳統陸、海、空戰力應付之外，還需要擁有網路和太空作戰的能力。
芬德萊指出，中國表面以「合作」的名義，其實是針對澳洲實行一種處於「灰色地帶」（grey zone）的作戰方式。
芬德萊解釋，中國會避免在軍事上正面衝突，取而代之的是採取「政治作戰」（political warfare），以便「毋需武裝衝突而取得戰略效果」。
芬德萊說：「他們（中國）知道西方民主國家是和平的，但要是他們一旦踩過界的話，我們就會生氣，然後我們就會轟炸他們。」
芬德萊提及，「政治作戰」包括貿易手段、情報、外國勢力干預、外交和網軍等。
他還提到，自從第二次世界大戰以來，這是澳洲第一次面對來自中國的「勢均力敵對手」（peer enemy）。
澳、中關係日益緊張，澳洲國防部長杜登（PeterDutton）4月25日向媒體表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性。
他還說，隨著來自中國的軍事威脅日益嚴重，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。而在同一天，澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）也發布聲明，強調「戰鼓」（drums of war）已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。（編輯：周永捷）1100504