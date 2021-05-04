拒低端人口！橫綱凱咪痛批「竹科媽媽群組」：只是吸血蟲

▲橫綱凱咪談「竹科媽媽群組」嚴格的審核條件。（圖／橫綱凱咪臉書）
▲橫綱凱咪談「竹科媽媽群組」嚴格的審核條件。（圖／橫綱凱咪臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-04 09:40:04

一名竹科女網友在PTT分享，新竹的竹科媽媽群組以「不想讓低端人口加入」、「打造有質感的媽媽群組」為由，設立嚴苛門檻，須通過學經歷、財力等審核才有機會參加。對此，網紅橫綱凱咪反酸竹科媽媽：「沒了妳老公，妳就是隻沒血可以吸的蟲罷了！」

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▲橫綱凱咪常對時事發聲。（圖／橫綱凱咪臉書）
▲橫綱凱咪常對時事發聲。（圖／橫綱凱咪臉書）
▲竹科產值持續成長，就業人數增加，新竹房市預期今年熱度不減。（圖/信義房屋提供）
▲竹科產值持續成長，就業人數增加，新竹房市熱度不減。（圖／信義房屋提供）
橫綱凱咪不解地問：「請問刷著老公的卡，壓榨著老公的勞力，讓老公們搶著加假日班做的各位竹科媽媽們，妳們究竟憑什麼說其他人是低端人口呢？連讓妳們裝B裝清高的錢都是伸手要的，到底是高端在哪裡？」

何謂高端人口？橫綱凱咪列出5點，大學士以上的學歷證書是自己的、待過上市上櫃公司五年經歷的是自己、曾任醫生、律師或公務員的是媽媽本身、家裡創業的是自己，還必須沒失敗、3間以上的不動產權狀證明且附帶證明費用是媽媽本身所有。

對於這些竹科媽媽的心態，橫綱凱咪痛斥：「尋找高收入的同溫層也沒像妳們這樣不要臉的，什麼都伸手牌，還好意思嫌別人低端人口，請問吸血蟲沒了妳老公的話妳能幹什麼？」並表示自己是可以靠腦袋生活，卻偏偏要靠外在 ，實在看不慣什麼都取之於他人，卻又要裝高端的人，「我不齒，拿人手短，吃人嘴軟，沒聽過嗎？」

橫綱凱咪強調，她不是酸葡萄心理，因為房子跟錢都是她自己賺的，「女人當自強，既然妳拿老公的吸老公的，那就謙虛一點吧～別人身家低於妳，也不該說人家是低端人口，因為在我眼中，鄙視別人的吸血蟲實在也是不怎麼高端不怎麼有質感！」

最後，橫綱凱咪再補槍：「你要說女人最懂女人嗎？是啊，吸血蟲的心態我看得非常清楚！《Penthouse上流戰爭》真的滿好看的！」（編輯：楊穎軒）

▲橫綱凱咪全文。（圖／橫綱凱咪臉書）
▲橫綱凱咪全文。（圖／橫綱凱咪臉書）
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