拒低端人口！橫綱凱咪痛批「竹科媽媽群組」：只是吸血蟲

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橫綱凱咪不解地問：「請問刷著老公的卡，壓榨著老公的勞力，讓老公們搶著加假日班做的各位竹科媽媽們，妳們究竟憑什麼說其他人是低端人口呢？連讓妳們裝B裝清高的錢都是伸手要的，到底是高端在哪裡？」
何謂高端人口？橫綱凱咪列出5點，大學士以上的學歷證書是自己的、待過上市上櫃公司五年經歷的是自己、曾任醫生、律師或公務員的是媽媽本身、家裡創業的是自己，還必須沒失敗、3間以上的不動產權狀證明且附帶證明費用是媽媽本身所有。
對於這些竹科媽媽的心態，橫綱凱咪痛斥：「尋找高收入的同溫層也沒像妳們這樣不要臉的，什麼都伸手牌，還好意思嫌別人低端人口，請問吸血蟲沒了妳老公的話妳能幹什麼？」並表示自己是可以靠腦袋生活，卻偏偏要靠外在 ，實在看不慣什麼都取之於他人，卻又要裝高端的人，「我不齒，拿人手短，吃人嘴軟，沒聽過嗎？」
橫綱凱咪強調，她不是酸葡萄心理，因為房子跟錢都是她自己賺的，「女人當自強，既然妳拿老公的吸老公的，那就謙虛一點吧～別人身家低於妳，也不該說人家是低端人口，因為在我眼中，鄙視別人的吸血蟲實在也是不怎麼高端不怎麼有質感！」
最後，橫綱凱咪再補槍：「你要說女人最懂女人嗎？是啊，吸血蟲的心態我看得非常清楚！《Penthouse上流戰爭》真的滿好看的！」（編輯：楊穎軒）