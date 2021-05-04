NBA／季後排名爭奪戰！柯瑞轟41分 勇士退鵜鶘奪2連勝
勇士今(4)日作客挑戰鵜鶘，Stephen Curry(柯瑞)攻下全場最高41分，，本季第9次得分超過40分，加上Draymond Green挹注「大三元」，終場勇士以123:108擊敗鵜鶘，收下2連勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-04 10:21:08
Curry一開賽就展現火燙手感，轟下17分，率勇士首節打完取得39:21領先，反觀鵜鶘還沒找到準心，首節全隊命中率僅29%，只能讓勇士予取予求，儘管次節手感稍微回溫，但仍有8分落後進入下半場。
易籃後，勇士再度拉開領先，第四節最後2分鐘，Juan Toscano-Anderson灌籃得手，勇士拉開21分領先鎖定勝利。
Curry攻下最高41分，外帶8助攻4籃板，Green挹注10分15助攻13籃板「大三元」，Toscano-Anderson也有14分，勇士今天拿下「背靠背」首戰勝利，對於季後賽排名相當有利，目前以33勝32負，勝率和第8的灰熊相同。
而鵜鶘方面以「怪物狀元」Zion Williamson的32分8籃板為最佳，Brandon Ingram添19分，「球哥」Lonzo Ball手感不佳，全場三分球9投僅1中，貢獻7分，鵜鶘目前排在西區第11，距離第10的馬刺還有2場勝差，今天沒有贏球相當失利。