NBA／季後排名爭奪戰！柯瑞轟41分　勇士退鵜鶘奪2連勝

Stephen Curry
▲勇士球星Stephen Curry(柯瑞)攻下全場最高41分，本季第9次得分超過40分，率勇士以123:108擊敗鵜鶘，收下2連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-04 10:21:08

勇士今(4)日作客挑戰鵜鶘，Stephen Curry(柯瑞)攻下全場最高41分，，本季第9次得分超過40分，加上Draymond Green挹注「大三元」，終場勇士以123:108擊敗鵜鶘，收下2連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Curry一開賽就展現火燙手感，轟下17分，率勇士首節打完取得39:21領先，反觀鵜鶘還沒找到準心，首節全隊命中率僅29%，只能讓勇士予取予求，儘管次節手感稍微回溫，但仍有8分落後進入下半場。

易籃後，勇士再度拉開領先，第四節最後2分鐘，Juan Toscano-Anderson灌籃得手，勇士拉開21分領先鎖定勝利。

Curry攻下最高41分，外帶8助攻4籃板，Green挹注10分15助攻13籃板「大三元」，Toscano-Anderson也有14分，勇士今天拿下「背靠背」首戰勝利，對於季後賽排名相當有利，目前以33勝32負，勝率和第8的灰熊相同。

而鵜鶘方面以「怪物狀元」Zion Williamson的32分8籃板為最佳，Brandon Ingram添19分，「球哥」Lonzo Ball手感不佳，全場三分球9投僅1中，貢獻7分，鵜鶘目前排在西區第11，距離第10的馬刺還有2場勝差，今天沒有贏球相當失利。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
25%75%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.81%66.19%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
83.77%16.23%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀