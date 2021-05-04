獲2020馬侃獎　蔡英文：「民主自由是台灣立足世界獎章」

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張惇涵表示，已故的馬侃參議員，一生都在為民主與自由而奮戰，並為提升台灣安全而努力不懈，而該獎項便是為了紀念馬侃參議員堅定追求自由、平等、機會與民主價值而設立。蔡英文總統能獲獎，是對於全台灣人民堅守民主制度，並以民主制度成功抗疫的肯定，總統府表達感謝，也誠摯感謝國際各界友人對台灣的堅定支持。
張惇涵說，執政團隊必定努力不懈，尤其在國內外疫情仍處在嚴峻挑戰的時刻，一定會團結落實防疫、堅定守護民主，並與共享民主、自由、人權價值的理念相近國家持續深化合作夥伴關係，為國際的民主自由做出最大貢獻，並堅定成為世界的正面良善力量。
哈利法克斯論壇是北美最大的安全論壇，每年都會有許多國際重要領袖參加，去年曾參與者，包括時任美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）、加拿大國防部長石俊（Harjit Sajjan）、美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）等。而去年，政務委員唐鳳和外交部吳釗燮部長，也受邀參與分享台灣的民主經驗。
張惇涵解釋，「馬侃公共事務領袖獎章」是以已故的美國聯邦參議員馬侃（John McCain）為名。過去，蔡總統曾經於2015年6月訪問華府時，會晤馬侃參議員；馬侃參議員也在2016年6月率團訪問台灣，並獲得蔡英文接見。該獎項是為了紀念馬侃參議員堅定追求自由、平等、機會與民主價值而設立，要肯定為人類正義展現卓越領導的對象，因此獲獎對象也必須經由馬侃參議員的遺孀辛蒂（Cindy McCain）同意。
張惇涵也說，前陣子外國媒體有報導相關的新聞，訊息一出，加拿大國會便有熱烈討論，後來，加拿大國會一致支持蔡總統獲獎，加拿大政府也公開表達支持。這次把年度獎項頒發給蔡總統，主因是台灣雖然面臨中國壓力，但堅定捍衛民主自由的價值，獲得國際社會肯定。不同於過去兩年，這次獎項雖然是首度頒發給個人，但更是對於台灣人民堅守民主制度，並以民主制度成功抗疫的肯定。
最後，張惇涵也強調，台灣能夠為國際的民主自由做出最大貢獻，並且堅定成為世界的正面良善力量。