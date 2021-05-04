獲2020馬侃獎　蔡英文：「民主自由是台灣立足世界獎章」

▲總統蔡英文接見拜登政府參訪團。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文獲得獲2020馬侃獎。（圖／總統府提供）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-04 10:21:21｜2021-05-04 10:42:39

全球最具聲譽的防衛事務論壇之一、「哈利法克斯國際安全論壇」（HFX）今天正式在推特發布影片，宣布蔡英文總統為2020年「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）得主。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文獲獎，不代表個人，而是全體台灣人民的榮耀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「民主自由，就是台灣立足世界的最好獎章。」蔡英文強調，台灣的防疫成功，也證明團結的台灣，是有能力貢獻全世界的良善力量。

張惇涵表示，已故的馬侃參議員，一生都在為民主與自由而奮戰，並為提升台灣安全而努力不懈，而該獎項便是為了紀念馬侃參議員堅定追求自由、平等、機會與民主價值而設立。蔡英文總統能獲獎，是對於全台灣人民堅守民主制度，並以民主制度成功抗疫的肯定，總統府表達感謝，也誠摯感謝國際各界友人對台灣的堅定支持。

張惇涵說，執政團隊必定努力不懈，尤其在國內外疫情仍處在嚴峻挑戰的時刻，一定會團結落實防疫、堅定守護民主，並與共享民主、自由、人權價值的理念相近國家持續深化合作夥伴關係，為國際的民主自由做出最大貢獻，並堅定成為世界的正面良善力量。

哈利法克斯論壇是北美最大的安全論壇，每年都會有許多國際重要領袖參加，去年曾參與者，包括時任美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）、加拿大國防部長石俊（Harjit Sajjan）、美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）等。而去年，政務委員唐鳳和外交部吳釗燮部長，也受邀參與分享台灣的民主經驗。

張惇涵解釋，「馬侃公共事務領袖獎章」是以已故的美國聯邦參議員馬侃（John McCain）為名。過去，蔡總統曾經於2015年6月訪問華府時，會晤馬侃參議員；馬侃參議員也在2016年6月率團訪問台灣，並獲得蔡英文接見。該獎項是為了紀念馬侃參議員堅定追求自由、平等、機會與民主價值而設立，要肯定為人類正義展現卓越領導的對象，因此獲獎對象也必須經由馬侃參議員的遺孀辛蒂（Cindy McCain）同意。

張惇涵也說，前陣子外國媒體有報導相關的新聞，訊息一出，加拿大國會便有熱烈討論，後來，加拿大國會一致支持蔡總統獲獎，加拿大政府也公開表達支持。這次把年度獎項頒發給蔡總統，主因是台灣雖然面臨中國壓力，但堅定捍衛民主自由的價值，獲得國際社會肯定。不同於過去兩年，這次獎項雖然是首度頒發給個人，但更是對於台灣人民堅守民主制度，並以民主制度成功抗疫的肯定。

最後，張惇涵也強調，台灣能夠為國際的民主自由做出最大貢獻，並且堅定成為世界的正面良善力量。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
25%75%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.81%66.19%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
83.77%16.23%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀