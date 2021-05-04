義警餐會遭黑衣人丟蟑螂　市議員：挑戰治安紅線不能縱容

北市警局陷入警紀紛擾，昨晚雙北市警察局長與多位民代出席義警餐會，竟有2名黑衣人到餐廳丟千隻蟑螂滋事。台

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市議員徐巧芯表示，昨天的蟑螂事件，雖然還沒查清作亂者背後動機，令人很痛心的是裡面有這麼多警察，這些人還敢明目張膽的進去進行暴力、羞辱的行為。如果警察都沒辦法治黑道，那誰要來保護小老百姓？支持陳嘉昌局長盡力調查此案，警察必須硬起來執行公權力，不能讓黑勢力看沒有。



