義警餐會遭黑衣人丟蟑螂 市議員：挑戰治安紅線不能縱容
北市警局陷入警紀紛擾，昨晚雙北市警察局長與多位民代出席義警餐會，竟有2名黑衣人到餐廳丟千隻蟑螂滋事。台北市議員認為此舉挑戰治安紅線，絕不能寬容。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-04 10:43:24｜2021-05-04 11:33:15
台北市大安區臥龍義警中隊昨日晚間於台北市新生北路二段餐廳舉辦餐敘，19時24分許該餐廳2樓櫃檯前突遭2名不明人士丟擲大量蟑螂。警方初步暸解歹徒於大廳櫃檯前犯案，義警在內部餐敘，有一段距離，似非未特別針對該義警餐敘，研判疑似其他糾紛，北市政府警察局刑警大隊及中山分局已成立專案調查。
北市議員林亮君在臉書表示，發生在中山區宴會廳的破蟑螂事件，不論背後動機為何，都已挑戰台北市治安紅線。在真相查明前請大家以關注代替臆測，支持警方全力徹查，絕不能縱容如此目無法紀的行為！
北市議員林穎孟表示，中山分局在第一時間表示初步認定是「消費糾紛」。請問有抓到現行犯了嗎？難道我們要見證市警局改寫「消費糾紛」定義的一刻了嗎？對此敏感案件，市警局實在應該謹言慎行。
林穎孟表示，從三月林森北路酒店被丟土製炸彈，到四月的中崙派出所黑衣人事件、北投分局被「問罪」。台北市最近的治安敗壞，已經讓市民陷入深深的擔憂，誰能想見被一千隻蟑螂「飛撲」的可怕情況。她希望北市府和警政署務必通力合作，該掃黑就掃黑，絕對不能姑息，以恢復治安為第一要務，務必將不法之徒一網打盡，還給首都市民安居樂業的台北市。
市議員徐巧芯表示，昨天的蟑螂事件，雖然還沒查清作亂者背後動機，令人很痛心的是裡面有這麼多警察，這些人還敢明目張膽的進去進行暴力、羞辱的行為。如果警察都沒辦法治黑道，那誰要來保護小老百姓？支持陳嘉昌局長盡力調查此案，警察必須硬起來執行公權力，不能讓黑勢力看沒有。