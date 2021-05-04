警察餐敘遭丟蟑螂　黃國昌：法辦「大哥」才有用

20180320立法院
▲前立委黃國昌在臉書表示，昨（3）日發生的扔蟑螂滋擾事件，應該找出犯罪組織的領導階層並嚴罰重辦，才能真正解決黑道橫行的問題。（圖／NOWnews資料照）

記者張志康/綜合報導

2021-05-04 10:41:46

昨（3）日晚間，台北市及新北市警察局長雙雙出席義警餐敘，卻發生黑衣人前往餐廳扔蟑螂的滋擾事件。對此，前立法委員黃國昌表示，這件事情反映了台灣社會黑道橫行的現實。他認為，案件應追查到犯罪組織的領導階層，才能真正溯源刨根。

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黃國昌表示，蟑螂之亂，到底是針對警察挑釁，還是針對店家尋仇，有待調查。但可以確定的是，歹徒下手時，即使眼見現場有數百名警察同仁聚集，也毫不手軟。這種囂張的氣焰，其實也反映了台灣社會黑道橫行的現實。

黃國昌指出，在這種情況下，一般民眾都會支持政府向黑道宣戰。但這種口號聽久了，要人不麻痺也難。黃國昌認為，大家期待的，不是政治口號，而是持續而堅定的具體行動。

黃國昌認為，以往這類事情結果，大多是上演「大批警員押解幫派小弟到案」的大戲，最後都是小弟扛責。他指出，要能夠辦到大哥，對犯罪組織的領導階層，嚴罰重辦，徹底剝奪不法所得，才能真正溯源刨根。

黃國昌表示，否則的話，年輕小弟看著大哥不僅能夠喝香吃辣，晚上還能與政商名流觥籌交錯、稱兄道弟，甚至有天都能自己位居廟堂，如何不助長這些幫派在外的囂張氣焰？

黃國昌進一步指出，他接觸到的檢察官與警察，絕大多數都是兢兢業業，辛勤地在第一線打擊犯罪，他們的努力，真的值得大家給予更多的支持與肯定。然而，這種畸型的結構，如果不能徹底扭轉，再多的熱情，也有澆熄的一天。

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