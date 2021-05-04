藍營三度杯葛朝野協商　民眾黨憂修憲打假球、草案淪廢紙

修憲朝野協商
▲立法院4日第3度針對修憲事宜進行朝野協商，國民黨依舊不出席、杯葛協商，由於時間急迫，讓民眾黨相當憂心這屆修憲又將是打假球、草案淪廢紙。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-04 10:46:58｜2021-05-04 11:09:00

立法院今（4）日第3度針對修憲委員會相關事宜進行朝野協商，但國民黨團依舊不出席、杯葛程序進行；由於時間急迫，民眾黨立委張其祿對修憲期程感到相當憂心，怕修憲又是在打假球，52個相關草案最終全部淪為廢紙。

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今日立法院院長游錫堃第3次召集朝野針對修憲委員會相關事宜進行朝野協商，國民黨也3度杯葛程序進行。

民眾黨總召、立委邱臣遠表示，修憲委員會既然成立，就應儘速開會，民眾黨的立場是希望在本會期結束前，至少要進行修憲委員會召集委員的選舉，並舉行召集委員會議，務求在3次的召委會議內討論出幾個重點，包含一、召委輪值的順序及輪值辦法；二、公聽會召開形式、期間，地點、討論議題；三、修憲委員會開會時間、地點及修憲提案審查的方式與議程的安排等事項。唯有先進行程序性事項的安排，才有辦法在第4會期結束前完成修憲提案的審查。

時代力量黨團總召邱顯智則批評國民黨，一而再、再而三缺席、杯葛，非常不應該。修憲草案的提案很多，需要盡快研商修憲委員會的相關程序擬定，有意見可以討論，畢竟修憲門檻相當高，時程應該盡快確定，才能針對修憲凝聚共識。

民眾黨立委張其祿說，修憲是這屆立法院最重要的任務之一，好不容易有進展，但礙於時間不多，若不盡快在明年3月前完成公聽會及審議，那修憲根本不可能完成、就是打假球。這個會期剩下3個星期，連委員會都還沒組成，讓民眾黨相當憂心，修憲到底是玩真的假的？最終會不會所有修憲提案都淪為廢紙？呼籲不管在朝、在野，只要認為修憲是重要的事，就應該出席協商，小黨能做的有限，希望大黨能認真看待。

民進黨總召柯建銘表示，修憲是歷史課題，民進黨一直以來都支持修憲，主要破壞者是國民黨，應該共同譴責國民黨不出席朝野協商。

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