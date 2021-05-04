駐館有疫情不回台？藍營赴外交部轟謝長廷「畏首畏尾」
針對日本排將放福島核廢水入海爭議，立法院國民黨團不滿駐日代表謝長廷的言論向日方靠攏，上周在外交國防委員會要求他回台備詢，但過了外交部長吳釗燮承諾的5月2日，謝仍沒回台灣。黨團今（4）日上午赴外交部「踢館」，要向吳釗燮問清楚，謝長廷為什麼可以規避國會監督。
記者吳承翰／台北報導
2021-05-04 10:49:21｜2021-05-04 11:05:18
國民黨黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍，以及外交國防委員上午9點就到外交部。對於駐日代表處以4月29日傳出有工讀生染上新冠肺炎，國民黨團質疑謝長廷用疫情當擋箭牌，說什麼就是不回台灣。
費鴻泰說，外交委員會召委廖婉汝上週四在委員會公開邀請謝長廷5月24日到外交委員會接受質詢，藉此向國人說明日本的核污水和台灣的散熱核廢水不同。原能會主委謝曉星再三說台灣跟日本排放氚廢水入海，是不一樣的情況，可是謝長廷仍不斷以台電也排放核廢水，這種似是而非的言論誤導大眾，「類似叛國行為，人民無法接受」。
費鴻泰接著說，可是謝長廷說日本外館一位工讀生染疫所以沒辦法回來，黨團從東京聽到很多消息，會再向吳釗燮查證，「是不敢來還是真的是這樣？」費鴻泰要求，身為駐日代表，謝有責任向國人說明，「不要畏首畏尾，敢做敢說就要敢當」。