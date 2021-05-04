駐館有疫情不回台？藍營赴外交部轟謝長廷「畏首畏尾」

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費鴻泰說，外交委員會召委廖婉汝上週四在委員會公開邀請謝長廷5月24日到外交委員會接受質詢，藉此向國人說明日本的核污水和台灣的散熱核廢水不同。原能會主委謝曉星再三說台灣跟日本排放氚廢水入海，是不一樣的情況，可是謝長廷仍不斷以台電也排放核廢水，這種似是而非的言論誤導大眾，「類似叛國行為，人民無法接受」。





費鴻泰接著說，可是謝長廷說日本外館一位工讀生染疫所以沒辦法回來，黨團從東京聽到很多消息，會再向吳釗燮查證，「是不敢來還是真的是這樣？」費鴻泰要求，身為駐日代表，謝有責任向國人說明，「不要畏首畏尾，敢做敢說就要敢當」。



