駐館有疫情不回台？藍營赴外交部轟謝長廷「畏首畏尾」

國民黨團
▲立法院國民黨團4日上午赴外交部，要向外交部長吳釗燮問清楚駐日代表謝長廷為什麼可以不來國會接受監督。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.04）

記者吳承翰／台北報導

2021-05-04 10:49:21｜2021-05-04 11:05:18

針對日本排將放福島核廢水入海爭議，立法院國民黨團不滿駐日代表謝長廷的言論向日方靠攏，上周在外交國防委員會要求他回台備詢，但過了外交部長吳釗燮承諾的5月2日，謝仍沒回台灣。黨團今（4）日上午赴外交部「踢館」，要向吳釗燮問清楚，謝長廷為什麼可以規避國會監督。

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國民黨黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍，以及外交國防委員上午9點就到外交部。對於駐日代表處以4月29日傳出有工讀生染上新冠肺炎，國民黨團質疑謝長廷用疫情當擋箭牌，說什麼就是不回台灣。

費鴻泰說，外交委員會召委廖婉汝上週四在委員會公開邀請謝長廷5月24日到外交委員會接受質詢，藉此向國人說明日本的核污水和台灣的散熱核廢水不同。原能會主委謝曉星再三說台灣跟日本排放氚廢水入海，是不一樣的情況，可是謝長廷仍不斷以台電也排放核廢水，這種似是而非的言論誤導大眾，「類似叛國行為，人民無法接受」。

費鴻泰接著說，可是謝長廷說日本外館一位工讀生染疫所以沒辦法回來，黨團從東京聽到很多消息，會再向吳釗燮查證，「是不敢來還是真的是這樣？」費鴻泰要求，身為駐日代表，謝有責任向國人說明，「不要畏首畏尾，敢做敢說就要敢當」。

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