蓋茲對梅琳達一見鍾情　相伴34年今卻勞燕分飛

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)宣布與妻子梅琳達蓋茲(Melinda Gates)離婚，27年婚姻畫下句點，震驚全球；有外媒整理了2人的感情歷程，感嘆這對相識、相伴超過30年的愛侶，最終卻無法白頭到老，令人不勝唏噓。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-04 10:54:00
綜合《CNN》等外媒報導，比爾蓋茲與梅琳達在1987年相遇，當時梅琳達剛從杜克大學畢業、進入微軟公司擔任產品經理不久，在一次於紐約舉辦的商業聚會中，梅琳達因故遲到，只能勉強擠進一張只剩2張空位的桌子，不久後比爾蓋茲趕來入席，2人並肩而坐；報導指出，比爾蓋茲對梅琳達一見鍾情，宴會結束不久後即展開追求。
在愛情長跑7年後，2人於1994年在夏威夷舉行婚禮，為了保有隱私，比爾蓋茲事先訂下飯店所有的房間，以免婚禮受到不必要的干擾；梅琳達智慧與美貌兼具，蓋茲則充份展現對事物的好奇心與聰穎，他們彼此吸引，不僅是事業上的好搭檔，就連在濟弱扶貧的事上，2人都是志同道合的人生夥伴。
2000年，梅琳達與比爾蓋茲成立了全球最大的慈善基金會「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)，開始用自己的財富，幫助世上有需要的人。甚至從新冠肺炎前年年底襲向全球後，該基金會也在治療方法、疫苗研發、疫苗分配上大力支援，至今已貢獻至少17.5億美元(折合新台幣約488.5億)。
由於比爾蓋茲事業忙碌，很難騰出時間陪伴家庭，但一家人還是一起撐過來，3名子女也都長大成人，外界原以為這對模範夫妻會就此攜手一生，卻在今年傳出離婚消息，也讓人感嘆，相愛容易相處難，也許箇中滋味就如人飲水，冷暖自知。