母親節大戰倒數　全國電子力拼最狂媽咪好禮多重奏

距離母親節來臨已進入最後倒數，除了請媽咪吃頓大餐之外，更要好好慰勞她們平時的辛勞，送的禮物可是別小鼻子、小眼睛，檢視各大百貨業、電商通路的母親節大戰打得如火如荼，但到底什麼樣的好禮才能讓打中媽媽們的心坎呢？國內知名電子、家電專賣店業者，今(2021)年便以尊爵級的dyson系列產品領軍，包括知名國際品牌的洗衣機、電視、冰箱、空調等好物，與全國想盡孝的子女們站同一陣線，一起攜手感動媽咪。





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還沒訂好母親節餐廳，現在恐怕一位難求；但還沒買好母親節禮物的子女們，可是還能抱佛腳！知名電器專賣店「全國電子」祭出母親節優惠活動，許多國際知名家電都有暖心大折扣，像是媽媽，少女們都愛的dysonHD03 吹風機，主打著快速乾髮，同時免受高熱損傷，加上智慧溫控，由髮根至髮梢綻放光澤，加上原廠透氣髮捲梳和順髮梳，輕鬆守護秀髮的健康，全國電子除了下殺不到1萬5的優惠價，更推出30天免費試用，媽咪們可以喜歡再留下。另外，Dyson Corrale直捲髮造型器更有店內優惠價、dyson Airwrap Complete 全配組也挑戰市場最低，要讓想孝親的你，輕鬆收買媽媽的心。





▲全國電子除了祭出下殺價，只要購買洗衣機、冰箱，上網登錄還能抽價值28950的京華鑽石。（圖／品牌提供）

全國電子寵愛媽咪不遺餘力，為了增加媽媽與家人相處的時間，嚴選日系TOSHIBA多款新型洗衣機82折起，其中TOSHIBA 17公斤奈米泡泡變頻洗衣機狂降5000元，採用SDD超變頻直驅馬達，同時達到洗淨與低噪音的優點，而勁流双渦輪，更能提生洗淨力，減少糾結，直覺式單鍵洗程操作讓媽媽們不用看說明，也能秒學秒會，加上10年變頻馬達本體保固與金級省水標章認證，為夏季帶來的缺水危機，最好萬全準備，除了優惠下殺，只要購買洗衣機、冰箱，上網登錄還能抽價值28950的京華鑽石。



