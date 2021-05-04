名家論壇》韋安／韓國瑜選黨主席　一切看民調不必蓋牌了

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而7月即將到來的國民黨黨主席選舉，韓國瑜會不會出來選呢？昨天，問了3個人，有3種答案。
近韓人士：如果選得上，就會選。
有洞見的資深媒體人：他不出來的話，2022跟2024更出不來。
黨務核心人士：選的機率45%，朱出韓出恐怖平衡，對選舉結果會造成化學反應。
3月底前，韓國瑜選黨主席，根本是假議題。當時，有黨內選舉經驗的挺韓大將，四處收集上次黨主席選舉的黨員名單，並準備幫忙繳黨費，到最後並未落實。說明並沒有受到韓的認可。
而常與韓有交流的韓營人士，則聲稱，內部根本沒有討論參選的可能性。不過一個月後的今天，情況大有不同。
原本韓支持選黨主席的趙少康，在確定不能取得參選門票後，向韓喊話，兄弟！別管我了，要選就出來吧！而趙少康私下和公開表示，韓國瑜目前參選的可能是「一半一半」。
政治人物出於對理念的追求也好，出於對權力的競逐、渴望也罷，一旦上了政治軌道，就很難停下來。韓國瑜心裡當然一萬個想選，不然怎麼會有那麼多動作？一會兒支持趙少康參選，一會兒「選舉級」的公益活動不斷。
不選黨主席，2022藍營的政治光環，將聚焦在新任黨主席、侯友宜、盧秀燕、蔣萬安身上。韓將被徹底邊緣化，唯一可能的舞臺，只有選桃園市長。但新主席會像當年吳敦義那樣，給韓提供機會？即使可以選桃園市長，又選得上嗎？
但是出來選黨主席，也面臨一些心理障礙。總統選舉、市長罷免，都以慘敗收場。如果選不上的話，不僅丟人，政治生命的殘餘價值也徹底喪失，而且據說目前家人也極力反對。
所以近韓人士所説：「如果選得上，才會選」，就極為關鍵。
韓若親自出戰，朱江搶佔黨內知識藍、淺藍黨員票，韓搶攻深藍黨員票，三分天下，是有一搏的機會。
媒體3月上旬的民調顯示，在可能參選黨主席的人選中，全民調朱立倫最獲青睞，有27.6%受訪者都支持他擔任黨主席；其後排名依序為趙少康14.1%、韓國瑜14.0%、江啟臣12.6%。
不過，僅看國民黨支持者的情況下，韓國瑜支持度最高，有30.8%，其後排名依序為朱立倫30.0%、趙少康21.8%、江啟臣12.8%。
然而根據另一個媒體3月底所做作的民調，在「誰能夠領導國民黨為民眾監督執政黨」？或者「誰擔任國民黨主席對兩岸關係的立場比較可能被民眾接受」？這兩個議題上，無論全民意，或屬於政黨屬性是國民黨者，朱立倫都有絕對優勢，贏過韓國瑜和江啟臣。
不過，前扁辦主任陳淞山分析認為，「從國民黨黨員投票的觀點來看，倘若是朱立倫與江啟臣或韓國瑜一對一對決局面，而江啟臣又與韓國瑜進行結盟合作的話，則或許就還有可能形成五五波的勢均力敵政治態勢，朱立倫就沒有穩操勝算的絕對優勢把握了！」也就説，韓國瑜還是有贏的機會。
對於韓國瑜，不能從常人的眼光來看待。誰會想得到，在幚國民黨奪回失去20多年高雄執政權，短短幾個月後就去選總統呢？
不過韓國瑜到底會不會選黨主席？還是有脈絡和方向所循，就是他也沒有當選的機會和把握。未來一個月民調很重要，而且這次他不需要「蓋牌」。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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