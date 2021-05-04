新冠肺炎疫情升溫　國民黨籲政府推疫苗接種假、提升誘因

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國民黨強調，指揮中心實應虛心檢討，針對即將到來的母親節各地活動，應更積極、儘速補破網，守住台灣得來不易的防疫成果。
此外，國民黨也提醒，新冠疫情戰線持續拉長，當各國正如火如荼的實施大規模疫苗接種的同時，我國疫苗施打率卻幾乎在世界各國墊底；未來疫苗接種率低的台灣，可能在恢復國際交流與互動後，成為具較高感染風險的族群，目前的優勢未來反而可能成為劣勢。
國民黨指出，台灣3月初及4月初分別有兩批AZ疫苗抵達，共約31萬劑，施打迄至5月1日統計，僅有5萬7千多人完成第一劑接種，要達到醫界認定群體免疫的6成施打率以上，不知道要等到何年何月？且其中近20萬劑疫苗即將於5月底到期，若再不進一步開放施打對象，恐怕未及施打的疫苗到期後即將報廢。
國民黨強調，國人對在國外傳出血栓案例的AZ疫苗仍有相當疑慮，強烈呼籲政府應儘速進口其他疫苗供國人選擇，先前陳時中信誓旦旦說，還有莫德納與BNT疫苗可選擇，近日都閃爍其辭，甚至直言BNT「已破局」，是否代表短期間無望取得其他疫苗？指揮中心應向國人說明；且陳時中先前多次表示台灣可取得3000萬劑疫苗，如今才到貨30萬劑，僅為說好的百分之一，政府實有懈怠之責。
國民黨樂見中央政府即刻推動疫苗接種假，並建議對必須請假接種的民眾研擬酌予補貼，以提高施打疫苗的誘因，不要讓台灣的防疫成績輸在下半場。