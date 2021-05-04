無視藍營杯葛 綠黃白決議5月17日開首次修憲委員會會議
在立法院院長游錫堃主持下，立法院朝野黨團今（4）日第3度針對修憲委員會相關事宜進行協商，雖然國民黨團並未出席，但民進黨黨團、時代力量黨團、民眾黨黨團都一致認為修憲期程應往前推進，因此決議將在5月17日召開第一次修憲委員會會議，並將協商結果交給國民黨團簽名補正。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-04 11:24:30｜2021-05-04 11:29:13
在朝野協商時，民眾黨總召邱臣遠及民眾黨立委張其祿都對修憲時間的緊迫感到憂心，認為應該盡快確定程序性事項的安排，像是召委輪值的順序及輪值辦法，公聽會召開的形式、期間、地點與討論議題，還有修憲委員會開會時間、地點及修憲提案審查的方式與議程的安排等。
民進黨團總召柯建銘則說，為了讓修憲期程可以接軌，應在5月底成立並召開第一次修憲委員會會議；民進黨團書記長羅致政則酸國民黨：「火車已經出發了，國民黨不上車是他的事情，但千萬不要擋在火車前面，阻礙修憲列車往前走。」國民黨嘴巴說支持修憲，但這幾次的朝野協商，國民當都藉故不出席，讓人不得不懷疑國民黨是假支持、真杯葛，不希望修憲依照全民期待進行。
時代力量黨團總召邱顯智則表示，希望能在5月20日以前召開第一次修憲委員會會議；最終，民進黨黨團、時代力量黨團及民眾黨團等3黨團協商決議，協商結果將交給國民黨團簽名補正，並於5月17日召開第一次修憲委員會會議進行相關程序性討論與安排。