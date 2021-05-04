NBA／湖人近7戰只拿1勝　AD表現低迷成頭號戰犯

Anthony Davis
▲湖人球星Anthony Davis歸隊後，6場比賽湖人只贏了1場，且在場時湖人累積淨負56分，是同期對內最差的正負值表現。被指為頭號戰犯。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-04 11:30:08

自從湖人球星「一眉哥」Anthony Davis歸隊後，6場比賽湖人只贏了1場，且根據美國數據媒體《Stat Muse》統計，AD在場時湖人累積淨負56分，是同期對內最差的正負值表現。

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AD因傷缺席了30場比賽、超過2個月時間，觀察回歸首戰僅繳出4分、4籃板、4助攻就可知道，狀態還須調整，近6場比賽下來，場均16.5分、6.7籃板、3.3助攻，命中率僅39.4%，皆低於他的生涯平均。

根據《Stat Muse》統計，AD在場時，湖人累積淨負56分，是同期對內最差的正負值表現，幾乎是第2差的球員的兩倍，表現相當不理想。

湖人今日出戰金塊，賽前隊友Jared Dudley表示，AD現在不是AD，看他的表現就能知道，他還需要時間和比賽找回昔日感覺，他們要利用最後8場比賽好好調整，但至少好消息是AD現在是健康的。

湖人近期陷入低迷狀態，前役不敵暴龍苦吞3連敗，近7場比賽只贏了1場，今天又傳出主力控衛Dennis Schroder至少休兵10天，幾乎將錯過剩下比賽，而「詹皇」LeBron James則因右腳踝痠痛，今天高掛免戰牌，下役是否回歸還未知。

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