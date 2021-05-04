澎恰恰公開露面被質疑　心酸吐「演藝圈同仁」不要亂說話

▲澎恰恰再次向債權人道歉。（圖／翻攝澎恰恰臉書）
▲澎恰恰再次向債權人道歉。（圖／翻攝澎恰恰臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-04 12:10:46

澎恰恰去年8月宣布破產，坦承欠下2.4億債務，他昨（3日）出席「東森直消電商」活動，被業務執行長王世均透露代言費有七位數，但本人對於還款進度不願多談，不過他深夜突然在臉書發長文致歉，嚴重說明：「某些演藝圈內的同仁請不要隨便說說，這會讓我亂了步伐。」

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▲吳宗憲與澎恰恰昨（3日）出席東森直消活動。（圖／記者陳思誼攝）
▲吳宗憲與澎恰恰（右）昨（3日）出席東森直消活動。（圖／記者陳思誼攝）
澎恰恰深夜在臉書發文向債權人致歉，透露盡量不參加公開活動，因為總是會有朋友質疑「你明明就有很多收入，為何不還？」坦言還款速度不如預期，事實上自己一樣照著計畫在進行，積極開發副業，希望收入能夠快速進行，「但每一項產品都必須經過時間的規劃及安排，並不是今天說推出就推出」。

澎恰恰表示揶揄他「哎唷，怎麼欠的可以欠到2億多！」、「開記者會把自己搞得像被害人一樣」都沒關係，但是得再次說明自己是秉持原則，努力讓賺錢讓管道更多，好加速還款，因此「某些演藝圈內的同仁請不要隨便說說，這會讓我亂了步伐！」

▲澎恰恰出席活動也不願多談還款進度。（圖／記者陳思誼攝）
▲澎恰恰（右）出席活動也不願多談還款進度。（圖／記者陳思誼攝）
最後，澎恰恰強調：「真正的被害人是被我欠錢的人，我會繼續不斷努力，盡全力不要臭名萬世，謝謝不斷支持及加油打氣的朋友，我知道很多朋友默默的鼓勵及幫忙，真心謝謝。」

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