比爾蓋茲結束27年婚姻　財產分配恐影響富豪榜

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）3日在推特閃電宣布與妻子梅琳達（Melinda Gates）離婚，結束長達27年婚姻關係。但比爾蓋茲目前是全球第四大富豪，身家高達1300億美元（約新台幣3.6兆元），離婚之後的財產分配成為外界關注焦點。





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根據《金融時報》(Financial Times）報導，比爾蓋茲與梅琳達的資產高達1300億美元，不過其中有一部分投入在兩人共同創辦和資助的「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），該基金會也是全球最大的慈善基金會之一。比爾蓋茲最初財富源自於微軟，但是近年來，比爾蓋茲將他微軟的持股轉進了該基金會，目前他在微軟的持股占他的資產比率不到20%。





比爾蓋茲與梅琳達目前居住在華盛頓州，當地是美國9個實行夫妻共同財產制的州之一，兩人在婚姻期間所獲得的多數資產，屬於兩人的共同財產，離婚之後將得對半分。不過夫妻也能夠達成協議，同意某些資產屬於個別資產。





▲比爾蓋茲近年將持股轉入基金會，目前在微軟的持股占他的資產比率不到20%。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

當時世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯和（Jeff Bezos）與妻子瑪肯西（MacKenzie）在2019年離婚時，貝佐斯付出了天價的贍養費讓瑪肯西躍升為世界女首富，更讓她成為最具影響力慈善家之一。比爾蓋茲宣布與梅琳達離婚，也讓外界相當關注，後續財產分配能否讓梅琳達躋身世界女富豪排行榜。



