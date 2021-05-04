直擊蟑螂爬滿地　蔣萬安：我當市長一定要求警方強力執法

蔣萬安
▲近來北市警紀敗壞，3日晚間更有黑道份子對警方辦餐敘的地點潑蟑螂，叫囂意味濃厚。國民黨立委蔣萬安表示，如果他當地方首長，一定會要求警察強力執法，不容國家公權力被挑釁。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者吳承翰／台北報導

2021-05-04 11:51:43

台北市近來為了北投、松山兩間分局的警紀事件鬧得滿城風雨，昨（3）日晚間，更有2名年輕男子，持兩袋約超過1000隻蟑螂，對著位於中山區的餐廳鉅星匯丟擲，造成現場混亂，而該餐廳剛好有北市義警的餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁都有參與，示威意味十分濃厚。有出席餐會的國民黨立委蔣萬安也目擊蟑螂滿地的畫面，被問到當上台北市長會怎麼處理這樣的案件，蔣萬安表示，他一定會要求警方強力執法。

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近來台北市警紀敗壞，衝擊民眾對治安的信心，昨日晚間，一場北市義警的餐敘上，2名年輕男子對著這場餐敘的舉辦地、鉅星匯潑灑上千隻蟑螂，對著出席餐敘的台北、新北警長叫囂、警告意味濃厚。

而多位出席餐敘的台北市民代即便沒有直擊潑蟑現場，在進出餐廳時一定都看到大廳滿地蟑螂。近來積極跨出選區、勤跑基層布局台北市長選戰的立委蔣萬安也在抵達會場時，看到蟑螂已經被掃到角落去。

蔣萬安還原當時，他抵達餐廳的時間大約晚間7點45分，有看到大廳有數隻蟑螂在爬，但大部分的蟑螂都已經被餐廳員工先驅趕到角落去，他也沒多逗留，就直接前往辦餐敘的宴會廳，逐桌敬酒，大概8點30分才離開。

對於近來黑道猖獗，蔣萬安態度強硬地表示，國家公權力不容挑戰，也不允許黑道如此挑釁國家，政府應該介入、並強力執法，遏止這樣的歪風。

2022年選戰在即，蔣萬安雖未正式宣布參選台北市長，但已經用行動開始積極布局，有媒體問他「如果你是市長，你會怎麼做？」蔣聽到問題還先笑了一下，然後說「（我會要）警方強力執法，不容寬貸，公權力不容挑戰」。

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