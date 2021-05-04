就在印度隔壁！單日新增病例及死亡數　尼泊爾雙創新高

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報導指出，在所有做新冠檢測的人中，有近40%的人結果都是陽性，醫院床位和醫療資源也開始出現與印度一樣的緊繃狀況。由於印度疫情爆發、醫療系統崩潰，成千上萬的尼泊爾工人跨境返回尼泊爾，雖然尼國政府下令要對抵國的人進行測試和隔離，但還是有很多人在沒有被發現的情況下，偷偷返回自己的村莊。
尼泊爾流行病和疾病控制部表示，已在尼泊爾境內檢測到英國變種和印度的雙突變病毒株。就連已經退位的尼泊爾末代國王賈南德拉(Gyanendra)，在與妻子從印度參加完一個宗教節日返國後，也被檢測出陽性反應，正在加德滿都的一家私人醫院接受治療。
有在印度和尼泊爾接壤城市服務的醫師透露，情況演變得越來越令人恐懼，醫院裡擠滿了需要呼吸機和重症治療的新冠病患，不少患者都睡在地板和走廊上，連兒童和年輕人也都處於危急狀態。
雖然尼泊爾已在1月開始疫苗接種，但由於印度疫情惡化，疫苗出口受阻而被迫喊卡；目前尼泊爾正在與俄羅斯進行談判，以尋求俄製疫苗的供應。
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