就在印度隔壁！單日新增病例及死亡數　尼泊爾雙創新高

▲印度疫情嚴重，緊鄰的尼泊爾首當其衝，單日新增病例和死亡人數也持續攀升。圖為尼泊爾首都加德滿都一處火葬場，工作人員正在焚燒新冠死者遺體。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度疫情嚴重，緊鄰的尼泊爾首當其衝，單日新增病例和死亡人數也持續攀升。圖為尼泊爾首都加德滿都一處火葬場，工作人員正在焚燒新冠死者遺體。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-04 12:34:59

印度爆發第二波新冠疫情，全球已有不少國家紛紛禁止印度班機或旅客入境，但印度變種病毒仍陸續在各國現蹤，防不勝防。緊鄰印度的尼泊爾可謂首當其衝，該國衛生及人口部3日通報，新增確診病例7448例、37死，雙雙創下尼泊爾的單日新高。

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綜合外媒報導，自4月中旬以來，尼泊爾的7天平均單日新病例數成長逾1200%，迫使尼國政府祭出嚴格的限制措施，總理奧利(KP Sharma Oli)宣布，6日至14日將禁止所有國際航班入境，國內航班也全數暫停，消息一出，大量民眾從首都加德滿都湧出，要趕在禁令生效前離開。

報導指出，在所有做新冠檢測的人中，有近40%的人結果都是陽性，醫院床位和醫療資源也開始出現與印度一樣的緊繃狀況。由於印度疫情爆發、醫療系統崩潰，成千上萬的尼泊爾工人跨境返回尼泊爾，雖然尼國政府下令要對抵國的人進行測試和隔離，但還是有很多人在沒有被發現的情況下，偷偷返回自己的村莊。

尼泊爾流行病和疾病控制部表示，已在尼泊爾境內檢測到英國變種和印度的雙突變病毒株。就連已經退位的尼泊爾末代國王賈南德拉(Gyanendra)，在與妻子從印度參加完一個宗教節日返國後，也被檢測出陽性反應，正在加德滿都的一家私人醫院接受治療。

有在印度和尼泊爾接壤城市服務的醫師透露，情況演變得越來越令人恐懼，醫院裡擠滿了需要呼吸機和重症治療的新冠病患，不少患者都睡在地板和走廊上，連兒童和年輕人也都處於危急狀態。

雖然尼泊爾已在1月開始疫苗接種，但由於印度疫情惡化，疫苗出口受阻而被迫喊卡；目前尼泊爾正在與俄羅斯進行談判，以尋求俄製疫苗的供應。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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