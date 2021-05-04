編列4.6億打造台灣燈會雙主場 陳其邁：讓全球聚焦高雄
「台灣燈會」暌違20年再度重返高雄，「2022台灣燈會在高雄」首創愛河灣及衛武營雙主場，高雄市政府將自行編列4.6億元，並於今（4）日市政會議通過墊付款案，將送議會審議，高雄市長陳其邁表示，在全球的疫情肆虐的情況之下，相信這次的台灣燈會的舉行也會成爲全球聚焦的一個重點節慶，同時讓全世界能夠知道台灣文化之美。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-04 12:54:39｜2021-05-04 12:56:08
陳其邁指出，2001年的高雄燈會是第一次離開台北舉辦的燈會，2022燈會則首創愛河灣及衛武營雙主場，睽違20年，物換星移，原來的衛武營是一個封閉的軍事基地，20年後成為國家藝術中心；而高雄港也是一樣，過去高雄港區是一個禁地，是連碰都不能碰的一個地方，而現在包括駁二、棧貳、亞洲新灣區的開發，這些地方都已經20年年前有長遠、根本性、結構性的改變。
而且這次燈會跟以前比較不一樣的地方是，這次的燈會舉辦是在全球新冠肺炎大流行期間，幾乎所有全世界是重要的大型的活動都已經取消，台灣作為一個亂世福地，因為大家的團結合作下還能夠舉辦台灣燈會，相信這次的台灣燈會的舉行，也會成爲全球聚焦的一個重點、一個節慶，也能夠同時讓全世界能夠知道台灣文化之美，那更讓大家理解在這幾年高雄的進步。
觀光局長周玲妏則表示，雖然近日疫情影響，大家又有一點緊張，但期待在這一次的台灣燈會，當全世界的疫苗打完以後，期待這次的燈會會成為疫後第一個可以打開國門，迎接全世界來賓的一個燈會，讓高雄再度提升，並希望2022的台灣燈會可以參觀人次可以超越1,200萬人，並達到200億以上的經濟產值。