今日最聚焦／義警餐會遭潑蟑螂　葉毓蘭：該大力掃黑

北市警局日前才爆發黑衣人闖進松山分局砸場，昨（3）日晚間雙北市義警餐會又發生黑衣人丟千隻蟑螂，讓外界質疑警政風紀與治安敗壞。前警大教授、國民黨立委葉毓蘭今日接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，政府應該利用疫情期間、各國封鎖邊境之際，大力掃黑。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-04 19:53:00
葉毓蘭表示，現在台灣經常針對某個特定事件擴大報導，上次中壢分局發生臨檢盤檢事件，警方盤查詹姓老師做出逾越比例原則的強制力，讓人覺得警方對善良老百姓蠻橫、不講理，動輒就實施大外割、上手銬與腳鐐：而黑衣人到松山分局「侵門踏戶」砸電腦，闖入派出所後卻能大搖大擺出去，沒有將現行犯逮補，這是人民的不滿。
葉毓蘭說，幫派分子去餐廳丟蟑螂、鬧場，昨天是巧合剛好雙北局長在聚餐，現在聽說是餐廳老闆本身的債務問題，國內幫派去圍事、討債時有所聞，只是現在剛好是警察備受指責的時候，重點是如何去掃黑，警察重要職責是除暴安良，「讓壞人看到警察就害怕，而不是善良老百姓害怕跟警察接觸。」現在如何扭轉頹勢，利用這個契機，對幫派好好掃蕩，警察才能贏得人民的信任與尊敬。
葉毓蘭進一步針對掃黑議題表示，現在防疫期間，各國都在鎖國，過去很多黑道能到國外發展事業，包括運毒、詐騙集團，現在全部都「鯊魚返鄉」，現在不掃黑，難道還要他們繼續魚肉鄉民，讓台灣繼續淪陷嗎？