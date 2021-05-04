蘇巧慧提案修嚴公投法　林為洲：民進黨捍衛民主是笑話

▲國民黨黨主席江啓臣（左）帶領、立委林為洲（右）將「反萊豬」、「公投綁大選」等2項公投案連署書送至中選會。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.09）
▲國民黨發動的公投案來勢洶洶，民進黨立委蘇巧慧提出修法，要將公投修嚴，國民黨立委林為洲指出，以蘇的版本，過去高票過關的公投都會被刷掉，質疑蘇巧慧反民主。（圖為日前江啟臣、林為洲將公投案送到中選會／記者葉政勳攝 , 2021.03.09）

記者吳承翰／台北報導

2021-05-04 13:37:50

自從公投法放寬鳥籠公投後，推動公投的，向來都是國民黨或民間團體，成了民進黨政府執政的軟肋。近日綠委蘇巧慧、王美惠與無黨籍立委林昶佐提案修嚴公投法，除了要民眾連署時附上身分證影本外，也規定若在連署階段，若不合規定的連署超過3萬份、或佔連署的1/10，連署便告失敗，此構想給了未來反公投方有利的操作空間。國民黨立委林為洲便嘲諷，指現在說民進黨捍衛民主，就是句笑話。

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藻礁公投、反萊豬公投、公投綁大選公投、重啟核四公投來勢洶洶，每個都和民進黨的施政打對台，8月28日的公投，也被外界視為是行政院長蘇貞昌的閣揆保衛戰。

而蘇貞昌的女兒，民進黨立委蘇巧慧便主提案，提案中指出現行公投法相關規定仍有許多闕漏，導致提案、連署偽造情況非常多，為了補正此現象，維護公投正當性才提出修法。

其中一項修法條文，便指為了避免提案人、連署人資料遭到冒用，將要求在文件上應該附上身分證影本，未附上的提案書，將予以刪除。

另一項條文新增限制，若一項公投遭到戶政機關刪除超過3萬份連署，或者超過連署人1/10，則不予成立，兩項措施都將連署成案的難度往上增加。

林為洲直指，在這個保護個資抬頭的時代，光是連署時要民眾拿出身分證查驗就很困難，更何況還要他們自己去影印影本，這本身就是干預連署的作為，與其做這個，不如要中選會推動公投提案、連署電子化，還比較實際。

此外，針對提案、連署有超過3萬份或1/10遭刪除就予以駁回，林為洲分析，現在提案階段只要1922人就可成案，對於反對公投的人來說，他們只要在裡面混200份亂填寫的連署，就能將此次公投搗毀，而以過去的歷史來看，只要3萬人連署遭刪除就不予公告，包含在2018年以超過500萬票同意成案的反核食、反深澳電廠、反空汙，都會在這關被刷掉，此次修法提案相當不合理。

林為洲表示，目前這部法案已經一讀交付委員會審查中，但復議期尚未通過，他呼籲請提案的民進黨立委自己想一想，為了公投奮鬥許久的民主前輩們會願意看到他們設下諸多限制，將原本回歸民眾的自由的鳥抓回關到更嚴苛的鳥籠中嗎？問問自我價值信仰，自行復議後撤案吧！

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