蘇巧慧提案修嚴公投法　林為洲：民進黨捍衛民主是笑話

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林為洲表示，目前這部法案已經一讀交付委員會審查中，但復議期尚未通過，他呼籲請提案的民進黨立委自己想一想，為了公投奮鬥許久的民主前輩們會願意看到他們設下諸多限制，將原本回歸民眾的自由的鳥抓回關到更嚴苛的鳥籠中嗎？問問自我價值信仰，自行復議後撤案吧！