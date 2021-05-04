特企／遠離久坐的不舒適感　機能坐墊成主要關鍵

每天坐上八小時、坐著時腰酸、站立時背痛，是不少學生、上班族及司機的寫照，最讓人困擾的關鍵就在於「坐姿」，有些坐姿看似放鬆，但卻會在無形之中對我們的頸椎，腰椎、脊柱、骨盆帶來壓力，造成腰酸背痛事小，影響身形體態事小，若因為久坐帶來慢性勞損、坐骨神經痛，那可就「問題大了」。有時候雖然無法改變久坐的時間，但其實還可以透過「坐墊」來減輕我們對脊椎及腰背造成的負擔。





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網路上各式各樣的坐墊百百種，不管是看到日本製或是韓國製的坐墊，都講求高減壓、高舒適度、高透氣的功能，但能夠同時間能夠擁有這三項功能的坐墊，卻是少之又少。專家指出，一個適合自己的坐墊，必須要注意三大元素「材質」、「人體工學」及「弧度」，更須具備三大功能「減壓」、「散熱」及「舒適」。專家表示，上班或上課時的座椅是臀部經常性膿瘡和毛囊炎的患者好發的地方，長時間久坐，臀部附近的濕氣、汗水容易累積，同樣會讓誘發毛囊炎的細菌大量增生；而一般記憶坐墊久坐會產生悶熱、不透氣感，長期下來不但沒有辦法減輕久坐的不舒適感，反而容易累積溼氣，讓臀部長痘痘、腰椎受傷；女性更容易因長期悶熱潮濕易出現婦科常見的感染發炎搔癢困擾。





在花下幾筆不小的金額之後，柯小姐終於找到同時具備了三大元素及三大功能，由台灣本土製造廠商製作的「SmileDay減壓防悶布丁墊」，使用醫療等級材料「智慧衡溫綿」及親膚性佳的「膠原蛋白紗」布料，久坐依然可以保持涼爽不悶熱，還可定期拆卸清洗重覆使用， 隨時保持乾淨，內層加裝「防潑水內裡布」避免汗液累積及細菌滋生，保持內芯的清潔，CP值超高。





內芯部份因為使用了獨家專利配方的「美夢舒寶智慧衡溫綿」，讓這款被稱為「會呼吸的泡棉」增強了支撐強度，讓臀部適當減壓性放鬆，不會腰酸背痛外，久坐也不易產生悶熱的不舒適感，時間更可達3小時以上，也不會覺得悶熱，軟Q的內芯更增加久坐的的舒適感；減壓防悶布丁墊與一般的記憶坐墊、乳膠坐墊不同， 最特別的是「吸濕排熱」的涼感材質，散熱及舒適度極佳。





「SmileDay減壓防悶布丁墊」寛度適合所有椅子大小，重量更不到1公斤，柯小姐3個月之後發現，坐墊不僅符合人體工學，長時間使用不僅可以改善「坐姿不良」的問題，進而解決久坐所引起的腳麻問題；長期背痛的問題也一併解決，不必再另外花錢添購腰靠，就可以達到效果。





由電商起家的「SmileDay微笑生活」販售的「SmileDay減壓防悶布丁墊」，內芯美夢舒寶智慧衡溫綿曾榮獲國家生技醫療SNQ國家品質標章及德國杜賽道夫醫療材料創新獎項，誰說好產品就不能有好價格？選擇適合自己的坐墊，讓腰痠背痛遠離你，改善坐姿、改善腳麻，從選擇好的坐墊開始。



