疫情延燒要陳時中負責？蘇揆幫緩頰：神仙也做不到零破口

▲行政院長蘇貞昌
▲台灣新冠肺炎本土案例不斷增加，雙北市長砲轟陳時中，更有人要他下台，行政院長蘇貞昌4日則為陳時中緩頰，強調防疫需國人支持。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.01）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-04 13:54:13｜2021-05-04 15:31:19

近期台灣新冠肺炎本土案例不斷增加，台北市長柯文哲及新北市長侯友宜不滿中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，接連砲轟，更有人認為他應該下台負責。行政院院長蘇貞昌今（4）日受訪時表示，一個陳時中，再神仙也做不到零破口，同時強調防疫需要國人支持，每一個人如果都能夠多做一分，陳時中就能減少一分負擔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期台灣新冠肺炎本土案例不斷增加，台北市長柯文哲指中央戰術錯誤，沒把機組員列為疫苗第一順位；新北市長侯友宜也批評，防疫旅館員工不舒服，沒有通報也不自知，還四處「趴趴走」，指揮中心沒有快速處理，造成嚴重的疏忽跟漏洞。

對此，蘇貞昌表示，陳時中做指揮官這1年多來，率領所有的防疫團隊盡心盡力、夜以繼日，讓台灣防疫成為世界第一。大家都知道防疫非常不簡單，外國疫情一波接一波，台灣到今天都還是最安全的國家，看出指揮中心、政府會做事，不過「做事」也要需要國人支持。

蘇貞昌說，若有人明知道政府訂的SOP卻「趴趴走」；有的單位、場所明知道政府要求要實名制，卻沒有做到；有的人本身工作性質敏感、重要，卻沒老實跟就真的醫師說，一個陳時中再神仙也沒有辦法顧到每一個地方沒有破口。

蘇貞昌指出，政府就目前的狀況也有進行檢討，對於外國嚴重的地區，像印度有旅遊史的人，如果不是台灣國籍，就不能來台，也不能在台灣轉機，也做到本土、外國機師分流，並要求各沒有做到實名制的場所、機關嚴格執行實名制度。

蘇貞昌也呼籲國人一定要配合，遵照指揮中心公布的SOP。另外，蘇貞昌也拜託國人施打疫苗，增強防禦力，讓台灣更安全，保護自己的同時也保護家人、保護社會。每一個人如果都能多做一分，陳時中就能減少一分負擔，疫情還沒有過去，請國人千萬不要鬆懈。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20%80%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
66.67%33.33%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
34.15%65.85%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
84.18%15.82%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀