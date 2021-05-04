疫情延燒要陳時中負責？蘇揆幫緩頰：神仙也做不到零破口
近期台灣新冠肺炎本土案例不斷增加，台北市長柯文哲及新北市長侯友宜不滿中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，接連砲轟，更有人認為他應該下台負責。行政院院長蘇貞昌今（4）日受訪時表示，一個陳時中，再神仙也做不到零破口，同時強調防疫需要國人支持，每一個人如果都能夠多做一分，陳時中就能減少一分負擔。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-04 13:54:13｜2021-05-04 15:31:19
近期台灣新冠肺炎本土案例不斷增加，台北市長柯文哲指中央戰術錯誤，沒把機組員列為疫苗第一順位；新北市長侯友宜也批評，防疫旅館員工不舒服，沒有通報也不自知，還四處「趴趴走」，指揮中心沒有快速處理，造成嚴重的疏忽跟漏洞。
對此，蘇貞昌表示，陳時中做指揮官這1年多來，率領所有的防疫團隊盡心盡力、夜以繼日，讓台灣防疫成為世界第一。大家都知道防疫非常不簡單，外國疫情一波接一波，台灣到今天都還是最安全的國家，看出指揮中心、政府會做事，不過「做事」也要需要國人支持。
蘇貞昌說，若有人明知道政府訂的SOP卻「趴趴走」；有的單位、場所明知道政府要求要實名制，卻沒有做到；有的人本身工作性質敏感、重要，卻沒老實跟就真的醫師說，一個陳時中再神仙也沒有辦法顧到每一個地方沒有破口。
蘇貞昌指出，政府就目前的狀況也有進行檢討，對於外國嚴重的地區，像印度有旅遊史的人，如果不是台灣國籍，就不能來台，也不能在台灣轉機，也做到本土、外國機師分流，並要求各沒有做到實名制的場所、機關嚴格執行實名制度。
蘇貞昌也呼籲國人一定要配合，遵照指揮中心公布的SOP。另外，蘇貞昌也拜託國人施打疫苗，增強防禦力，讓台灣更安全，保護自己的同時也保護家人、保護社會。每一個人如果都能多做一分，陳時中就能減少一分負擔，疫情還沒有過去，請國人千萬不要鬆懈。