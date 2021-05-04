三接外推方案　環團提5點聲明籲執政黨：勿試圖干預環評

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第二，地球公民基金會肯定政府正面回應社會重視藻礁保育，願意提出替代方案。依照政府說明的外推方案，海域部分因為不需浚深航道，可減少對礁體的直接破壞，且取消了工業港填海造地21公頃，縮短防波堤長度，再減輕開發影響；而對於漂砂可能影響藻礁，則透過改變工業港設計和管理來減輕。但他們認為尚待透過環差去確認釐清，未來工程中若有實際影響應有停工機制。
第三、為昭社會公信，地球公民基金會們認為政府必須承諾於8月底公民投票前，將外推方案送入環評會，進行環評差異分析報告與審議，並在環評審議期間，召開聽證會或類聽證，透過更充分的資訊和可信賴的程序去釐清和決定。同時呼籲民進黨政府應更清楚說明遷址方案不可行的評估基礎，在環差上切莫重蹈覆轍，試圖干預環評，避免程序的不正義，再度陷入無止境的惡性循環。
地球公民基金會提及，台灣處於特別艱難的國際處境，強健的經濟力是台灣抵抗中國併吞的基礎，面對全球氣候與減碳挑戰，台灣必須追求碳排放與經濟成長脫鉤的低碳產業模式，不應任由電力、能源需求不斷擴張，應持續追求環境永續的發展模式。
最後，地球公民基金會稱今年8月的公投，他們將全力阻止核四復辟，核四無法解決三接爭議，不是能源轉型的選項。呼籲朝野政黨都要拿出負責任的能源政策，切勿利用藻礁議題偷渡核四重啟公投。